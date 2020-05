Pereira pisze o „sprytnej ucieczce PO do przodu". „Andrzej Duda na prostej drodze do przegranej”

Samuel Pereira poddał analizie ostatnie wydarzenia dotyczące wyścigu wyborczego. Redaktorowi naczelnemu portalu tvp.info nie umknęło oczywiście pojawienie się Rafała Trzaskowskiego jako kandydata rekomendowanego przez KO na urząd głowy państwa. „Dziewięciu zawodników bierze udział w przedłużonym maratonie, a jeden z nich na cwaniaka w trakcie wyścigu zrobił sobie sztafetę. Co z tego, że jest to nieuczciwe i moralnie naganne; akurat o uczciwość Platformy Obywatelskiej nikt posądzać nie powinien. Decyzja o wymianie kandydatki, totalnie już wymęczonej, na nieprzemęczającego się na stanowisku prezydenta Warszawy polityka – to było coś, co konkurencja powinna przewidzieć” – pisze. Samuel Pereira ocenił także ostatnie działania podejmowane przez Jarosława Gowina. „Wszystko to oczywiście zasługa głównie Jarosława Gowina, który w trakcie kryzysu zaczął podcinać własną gałąź i skutecznie podzielił jednocześnie Zjednoczoną Prawicę i własną partię” – czytamy.

„Sprytna ucieczka do przodu”

Samuel Perieira stwierdził, że „nawet jeśli programowo PO nadal nie ma nic do zaproponowania, to kampanijnie wykonała sprytną ucieczkę do przodu” i ocenił, że zmieniona została prowadzona narracja. „Z narracji »zostawmy wybory, czas zając się epidemią« gładko przeszła do strategii »co tam koronawirus, jedziemy z kampanią, niech zabawa trwa«”. W dalszej części artykułu redaktor naczelny portalu tvp.info krytycznie ocenił sposób prowadzenia kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. „Brak pomysłu na kampanijny przekaz i wycofanie Andrzeja Dudy, które potęguje wrażenie, że jest zmęczony, ukrywa się bądź się czegoś wstydzi. Nie mówiąc już o strukturach lokalnych PiS-u, które chyba w ogóle zapomniały, że wybory jeszcze przed nami, a Andrzej Duda nadal jest ich kandydatem na prezydenta” – czytamy.

Samuel Pereira stwierdził, że „na prawicy emocje się wypaliły, dziś praktycznie są one tylko po stronie opozycji”. „Kampania wyborcza oparta na zapewnieniach, że prezydent Andrzej Duda zadba o to, żeby to, co zostało dane, nie zostało odebrane – to zdecydowanie za mało, żeby mieć pewność wygranej. Dziś brakuje tego, co w 2015 r. porwało Polaków – jasno wytyczonych różnic między PiS a PO oraz gorącej i pełnej pasji wizji na rządzenie krajem. Paradoksalnie kurs na przetrwanie to kurs na utratę władzy” – napisał redaktor naczelny portalu tvp.info.

Czytaj także:

Fanka PiS przerwała wystąpienie Biedronia. „Teściowa jest chrzestną Millera, tego łobuza z Żyrardowa”