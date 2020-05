Kazik, Magik, Pol Pot i chor. Głuś na liście poparcia składania wieńców 10 kwietnia. „To nie mój podpis”

Afera wokół radiowej Listy Przebojów Trójki zaczęła się od piosenki Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. To utwór, w którym zarzuca się prezesowi PiS, że odwiedzał on grób brata, kiedy dla reszty Polaków cmentarze pozostawały zamknięte. Przyjazny władzy portal wpolityce.pl w reakcji na tę piosenkę otworzył listę podpisów osób, które „zaświadczają, że złożenie wieńców na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej w dniu 10. rocznicy było wyrazem także i ich bólu”.

Na tej jakże potrzebnej liście znalazły się już podpisy chor. Michała Głusia (fikcyjna postać z popularnej kreskówki), muzyka Piotra Łuszcza (chodzi o „Magika”, nieżyjącego od 20 lat lidera zespołu Paktofonika) czy zarządzającego Salotha Sara (inaczej Pol Pot, dyktator Kambodży, przywódca Czerwonych Khmerów). Internauci dopatrzyli się także nazwisk członków zespołu „Kult”, w tym Piotra Morawca, Janusza Grudzińskiego, Tomasza Goehsa i Kazika Staszewskiego.

Ten ostatni od razu odciął się od akcji. Pytany przez Onet, czy to jego podpis, stwierdził: „Nie mój. Pewnie ktoś się tak samo nazywa”. Morawiec zdecydował się na dłuższą wypowiedź. – Wiem o tej liście o tyle, że dowiedziałem się, że jestem na liście, co oczywiście jest jakimś kompletnym nonsensem. Nie ma takiej możliwości. Niczego takiego nie podpisywałem i w ogóle nie wiedziałem o istnieniu czegoś takiego. Potwierdzam tylko, że sam dowiedziałem się o wszystkim dzisiaj rano, niczego takiego nie podpisywałem, a nawet jakbym miał taką możliwość – to z pewnością bym tego nie zrobił – zapewniał.

Afera z piosenką Kazika

Radiowa Trójka unieważniła 1998. notowanie notowanie listy przebojów, które jak pierwotnie ogłoszono, wygrała piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. Utwór ten odnosi się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na zamkniętym cmentarzu na Powązkach. „W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia” – poinformował dziennikarz Marek Niedźwiecki.

Sprzeciw wobec działań dyrekcji rozgłośni zgłosili nie tylko dziennikarze. „Trudno bez emocji patrzeć na kolejny przykład demolowania kultury” – napisał w mediach społecznościowych Dawid Podsiadło. „Jeżeli na dzisiejszej antenie PR3, polityka jest ważniejsza niż muzyka, jeżeli piosenka powoduje powrót najgorszych komunistycznych praktyk, które znam tylko z książek i opowieści, to myślę że moje utwory też nie powinny być grane na tej antenie dopóki twórcza wolność słowa nie wróci na fale Trójki” – dodał. Krytyczne opinie na temat „cenzurowania” listy przebojów opublikowali również m.in. Katarzyna Nosowska, Anita Lipnicka, Borys Szyc, Zbigniew Preisner czy Karolina Korwin Piotrowska.

Oświadczenie dyrektora Programu 3 Polskiego Radia

„Podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy. W związku z tym Redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy wszystkich słuchaczy za zaistniałą sytuację. Na kolejne głosowanie Listy Przebojów Trójki zapraszamy 22 maja o stałej porze” – poinformował w oświadczeniu Tomasz Kowalczewski, dyrektor Programu 3 Polskiego Radia.

O czym jest piosenka „Twój ból jest lepszy niż mój”?

Planowany na czerwiec album „Zaraza” będzie pierwszym solowym krążkiem Kazika od 2008 roku. Nic więc dziwnego, że piosenka promująca płytę wzbudziła duże zainteresowanie w sieci. Tym bardziej, że Staszewski zaatakował w niej Jarosława Kaczyńskiego. „Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń, ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń, na łańcuchy patrzę, ocieram łzy, tak jak i ty” – śpiewa Kazik odnosząc się w ten sposób do wprowadzonych przez rząd obostrzeń oraz decyzji wydawanych przez administrację niektórych cmentarzy. „Otwiera się brama, ja nie wierzę oczom, czy jednak się rzeczy inaczej potoczą. Podbiegam, twoje karki krzyczą stój, bo twój ból jest lepszy niż mój” – słyszymy w dalszej części utworu, gdzie Staszewski nawiązuje do przyjazdu prezesa PiS na Powązki, którego 10 kwietnia wpuszczono na grób matki, chociaż dla innych osób cmentarz pozostawał zamknięty.

