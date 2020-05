Apel Latkowskiego do Szyca. „Czas, żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem”

W środę na antenie Telewizji Polskiej premierę miał film dokumentalny „Nic się nie stało” Sylwestra Latkowskiego. Reżyser wychodzi od historii 14-letniej Anaid, która miała zostać zgwałcona i w 2015 roku popełniła samobójstwo. Sprawę wiąże z sopockimi klubami Zatoka Sztuki i Dream Club, gdzie miało dochodzić m.in. do gwałtów, szantażowania i stręczenia nieletnich dziewczyn. Głównymi organizatorami procederu mieli być Krystian W., ps. Krystek i Marcin T. ps. Turek. Pierwszy z nich czeka na wyrok, ciąży na nim kilkadziesiąt zarzutów. Sprawę z Sopotu Sylwester Latkowski opisywał wspólnie z Michałem Majewskim na łamach „Wprost” .

Czytaj także:

„Nic się nie stało”. Co o „układzie Krystka” pisali Latkowski i Majewski we „Wprost”

W dokumencie i w rozmowie na antenie TVP wyemitowanej po nim, dziennikarz wymienił znane osoby – celebrytów, sportowców, aktorów, którzy bywali w niesławnych sopockich klubach. W dokumencie pokazał ich zdjęcia z klubów i jachtu. Chodziło m.in. o Kubę Wojewódzkiego, Borysa Szyca, Radosława Majdana czy Jarosława Bieniuka. Latkowski w emocjonalnych słowach zaapelował, aby „powiedzieli prawdę” .

Apel Latkowskiego do Szyca

– Chciałbym zacząć od apelu do Borysa Szyca. Borys, może czas nie tłumaczyć się, tak jak mi się tłumaczyłeś – że byłeś pijany wtedy, ćpałeś, mało pamiętasz... Czas, żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś – mówił Latkowski do aktora. – Mam tą samą prośbę do Majdana, Wojewódzkiego, do tych dziewczyn, które tam mignęły (chodzi o zdjęcia pokazane w dokumencie – red.). Opowiedzcie, co się działo w rufie. W miejscu, do którego, gdy raz weszły inne osoby, to nie chciały się pokazać nigdy – apelował Latkowski.

Wojewódzki zapowiada pozew

W reakcji na słowa Latkowskiego i dokument „Nic się nie stało” Kuba Wojewódzki zapowiedział pozew przeciwko reżyserowi i TVP. „Naraziłeś na publiczny lincz zarówno mnie jak i tych których kocham. W imię bezlitosnej propagandy i odwetu. Dla mnie jesteś płatnym medialnym zabójcą” – stwierdził dziennikarz TVN.

Czytaj także:

Kuba Wojewódzki grozi pozwem Latkowskiemu i TVP. „Naraziłeś na publiczny lincz mnie i tych, których kocham”