Szumowski mówił o otwieraniu kin i wyjazdach wakacyjnych. Te słowa dają nadzieję

Podczas rozmowy zapytano Łukasza Szumowskiego o to, czy epidemia koronawirusa spowalnia w Polsce. – W tej chwili mamy wskaźnik emisji wirusa na poziomie „1”. To znaczy, że jeden zakażony zakaża jedna osobę. Gdyby nie duże ognisko w kopalniach, pewnie bylibyśmy sporo poniżej „1” – stwierdził minister zdrowia w wywiadzie dla „Super Expressu” dodając, że po przeprowadzeniu testów na Śląsku oraz wprowadzeniu kwarantanny „sytuacja jest pod kontrolą”.

Kina jeszcze przed wakacjami?

Co w takim razie z wakacjami? Szef resortu zdrowia przekazał, że sam urlopu nie planuje, ponieważ „na razie planuje przeżyć do następnego dnia” . – Ale wakacje rodzinne już są możliwe. Otworzyliśmy przecież hotele i pensjonaty – przypomniał. Zdaniem ministra „spokojnie można rezerwować rodzinne wakacje w kraju” . Szumowski nie wykluczył przy tym, że w lipcu hotele ponownie zostaną zamknięte, ale jego zdaniem taki scenariusz jest mało prawdopodobny. – Niepewna jest natomiast przyszłość wakacji zorganizowanych, takich jak kolonie czy obozy. To jest dużo większy problem niż wyjazd rodzinny do hotelu nad morze czy w góry – dodał.

Ministra zapytano również o to, czy w tym roku zostanie wznowiona działalność kin. – Tak. Myślę, że już niedługo – ocenił Szumowski dodając, że takie placówki zostaną otwarte jeszcze przed wakacjami.

