Cenzura w Radiu Zet? Tak twierdzi Latkowski, rozgłośnia odpowiada

Wywiad z Sylwestrem Latkowskim był promowany na twitterowym koncie Radia Zet już w środę. Internautów poproszono nawet o wpisywanie swoich pytań, które miały zostać zadane podczas czwartkowego wywiadu. Do rozmowy jednak nie doszło, a Beata Lubecka czekała na połączenie przez około 10 minut. Później transmisję wyłączono, a zajście skomentował dziennikarz.

„Kiedy o 8:30 usłyszycie w Radiu Zet, że były problemy techniczne w połączeniu ze mną. Odpowiadam: zawsze można włączyć telefon na głośnomówiący i przystawić mikrofon. Rozumiem, że w ten sposób wygląda »wolność mediów«. Zdejmowanie z anteny pod pretekstem jest cenzurą”– napisał Latkowski we wpisie opublikowanym o 8:32. Po kilku minutach pojawiła się odpowiedź rozgłośni, która wskazała, że twierdzenie zawarte przez dziennikarza jest „wysoce niesprawiedliwe”. „Nie po to zapraszaliśmy Pana z wyprzedzeniem, żeby potem Pana cenzurować. To absurd” – dodano.

O czym jest „Nic się nie stało”?

W środę 20 maja na antenie Telewizji Polskiej premierę miał film dokumentalny „Nic się nie stało” Sylwestra Latkowskiego. Reżyser wychodzi od historii 14-letniej Anaid, która miała zostać zgwałcona i w 2015 roku popełniła samobójstwo. Sprawę wiąże z sopockimi klubami Zatoka Sztuki i Dream Club, gdzie miało dochodzić m.in. do gwałtów, szantażowania i stręczenia nieletnich dziewczyn. Głównymi organizatorami procederu mieli być Krystian W., ps. Krystek i Marcin T. ps. Turek. Pierwszy z nich czeka na wyrok, ciąży na nim kilkadziesiąt zarzutów. Sprawę z Sopotu Sylwester Latkowski opisywał wspólnie z Michałem Majewskim na łamach „Wprost”.

W dokumencie i w rozmowie na antenie TVP wyemitowanej po nim, dziennikarz wymienił znane osoby – celebrytów, sportowców, aktorów, którzy bywali w niesławnych sopockich klubach. W dokumencie pokazał ich zdjęcia z klubów i jachtu. Chodziło m.in. o Kubę Wojewódzkiego, Borysa Szyca, Radosława Majdana czy Jarosława Bieniuka. Latkowski w emocjonalnych słowach zaapelował, aby „powiedzieli prawdę”.

