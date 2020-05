Pęknięcie wątroby i krwotok wewnętrzny. 26-latek bestialsko zakatował psa

Pod koniec ubiegłego tygodnia bielawski komisariat policji został powiadomiony przez lekarza weterynarii o zgonie psa, do którego najprawdopodobniej miało dojść w wyniku pobicia. Funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, które pozwoliły ustalić przyczynę poniesionych obrażeń i dane osoby, która je spowodowała. Z ustaleń śledczych wynika, że karygodnego zachowania dopuścił się 26-letni mężczyzna. To on dwa dni wcześniej bił czworonoga kijem od szczotki, zadawał ciosy pięściami oraz kopał po całym ciele, a także rzucił nim o podłogę, w wyniku czego zwierzę doznało obrażeń w postaci pęknięcia wątroby w trzech miejscach, co doprowadziło do krwotoku wewnętrznego, skutkującego zgonem psa.

Policja przypomina, że za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do lat 5. Sąd może również nałożyć na sprawcę zakaz posiadania zwierząt na okres do 10 lat oraz orzec nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w kwocie nawet do 100 000 złotych.

