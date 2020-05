Marek Niedźwiecki wydał oświadczenie ws. afery z Trójką. Złożył wezwanie przedprocesowe

W ubiegły weekend władze Programu Trzeciego Polskiego Radia anulowały 1998 zestawienie Trójkowej Listy Przebojów. Listę, na szczycie której znalazła się piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", usunięto ze strony internetowej radia, a prowadzącego program Marka Niedźwieckiego oskarżono o manipulację. W związku z tymi oskarżeniami dziennikarz podał się do dymisji, a zawieszony został Bartosz Gil, który nie chciał poprzeć wersji dyrekcji. Krótko później odeszło jeszcze trzech cenionych pracowników stacji: Marcin Kydryński, Hirek Wrona, Agnieszka Szydłowska oraz Piotr Kaczkowski. O zrezygnowanie z ich piosenek poprosili też polscy artyści, w tym Dawid Podsiadło, Organek i Kasia Nosowska.

W końcu, w czwartek 21 maja Marek Niedźwiecki postanowił przerwać milczenie. „Jutro miało być 1999. notowanie Listy Przebojów Trójki. Dla mnie już go nie będzie. To nie jest dobry ani łatwy czas – ani dla Trójki, ani dla mnie” – napisał w oświadczeniu. „Złożyłem dziś wezwanie przedprocesowe do władz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Robię to nie tylko dla siebie, ale też dla Słuchaczy, bo stworzyliśmy wspólnie coś wyjątkowego. Oczekuję od wezwanych oficjalnych przeprosin oraz przekazania kwoty 10 tys. złotych na rzecz lekarzy walczących z pandemią. Żegnam się z Trójką, ale nie z Ludźmi Trójki, bo wciąż jesteśmy RAZEM. To tylko tango…” – pisał.

We wspomnianym wezwaniu przedprocesowym pojawiło się wezwanie do zaprzestania rozpowszechniania informacji lub spekulacji dyskredytujących Niedźwieckiego oraz do opublikowania przeprosin za informacje o rzekomych nieprawidłowościach przy Liście Przebojów. Dziennikarz domaga się także zapłaty 10 tys. złotych na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom.

Afera z piosenką Kazika

Radiowa Trójka unieważniła 1998. notowanie notowanie listy przebojów, które jak pierwotnie ogłoszono, wygrała piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. Utwór ten odnosi się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na zamkniętym cmentarzu na Powązkach. „W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia” – poinformował dziennikarz Marek Niedźwiecki.

Sprzeciw wobec działań dyrekcji rozgłośni zgłosili nie tylko dziennikarze. „Trudno bez emocji patrzeć na kolejny przykład demolowania kultury” – napisał w mediach społecznościowych Dawid Podsiadło. „Jeżeli na dzisiejszej antenie PR3, polityka jest ważniejsza niż muzyka, jeżeli piosenka powoduje powrót najgorszych komunistycznych praktyk, które znam tylko z książek i opowieści, to myślę że moje utwory też nie powinny być grane na tej antenie dopóki twórcza wolność słowa nie wróci na fale Trójki” – dodał. Krytyczne opinie na temat „cenzurowania” listy przebojów opublikowali również m.in. Katarzyna Nosowska, Anita Lipnicka, Borys Szyc, Zbigniew Preisner czy Karolina Korwin Piotrowska.

Oświadczenie dyrektora Programu 3 Polskiego Radia

„Podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy. W związku z tym Redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy wszystkich słuchaczy za zaistniałą sytuację. Na kolejne głosowanie Listy Przebojów Trójki zapraszamy 22 maja o stałej porze” – poinformował w oświadczeniu Tomasz Kowalczewski, dyrektor Programu 3 Polskiego Radia.

Czytaj także:

Tomaldo Banjo typowany na nową gwiazdę Sylwestra TVP. Twórcy memów mają pełne ręce robotyCzytaj także:

Z TVP Info usunięto tekst o Niedźwieckim. Przedstawiano w nim poważny zarzutCzytaj także:

Kazik, Magik, Pol Pot i chor. Głuś na liście poparcia składania wieńców 10 kwietnia. „To nie mój podpis”