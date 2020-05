Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę na „odmrożenie” wesel. Będzie limit uczestników

– Ministerstwo Zdrowia w ramach kolejnego etapu „odmrażania” gospodarki zarekomendowało zgodę na organizację wesel do 50 uczestników – poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński na konferencji prasowej w piątek 22 maja.

Obecnie Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Ministerstwem Rozwoju pracują nad opracowaniem dokładnych wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego, na podstawie których mają być organizowane wesela. – Trzeba mieć na uwadze fakt, ze przynajmniej na początku te wesela będą się w pewien sposób różniły od tego co znaliśmy do tej pory – mówił Cieszyński. – Ministerstwo rozwoju odbyło szereg spotkań z branżą weselną, tak aby osiągnąć porozumienie, które zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom takich imprez – dodał.

Cieszyński przyznał, że ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie cała Rada Ministrów, a szczegóły najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu przedstawi premier Mateusz Morawiecki.

Kiedy kolejny etap znoszenia obostrzeń?

Jadwiga Emilewicz w programie „Studio Biznes” poinformowała o najbliższych planach związanych z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki. Wicepremier wskazała wstępny termin luzowania kolejnych obostrzeń.

– Tak jak przed marcem (gospodarka – przyp. red.) nie będzie działać jeszcze bardzo długo. Bo tak jak widzimy, dziś fryzjerzy, zakłady kosmetyczne, sklepy, działają w tym reżimie nowej normalności. (…) Chcielibyśmy, aby od 1 lipca nasze wszelkie aktywności, także te związane z infrastrukturą czasu wolnego, powróciły – powiedziała Emilewicz. Wicepremier dodała, że data ta nie jest ostateczna, bo podejmowane przez rząd działania są zależne od rozwoju epidemii na terenie kraju.

– Rozumiem, że czerwiec to jeden z najbardziej ślubno-weselnych miesięcy w roku i pojawia się wiele pytań zarówno od nowożeńców, jak i tych, którzy przygotowują, pracują i żyją z organizacji przyjęć weselnych – powiedziała minister rozwoju. – Parki rozrywki, parki miniatur, infrastruktura czasu wolnego – to są te branże, z którymi teraz rozmawiamy i z którymi przygotowujemy wytyczne. Mamy nadzieję, że one wszystkie, część jeszcze w czerwcu, część w lipcu, będą już otwarte – przekazała Emilewicz.

