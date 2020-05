Magdalena Ogórek odpowiada w kwestii swoich zarobków. Wspiera ją szef TAI

– Ilekroć w poprzednim okresie minionym przychodziłem do radia, a także do telewizji, to ja nie wiedziałem jakie poglądy ma dziennikarz, który ze mną rozmawia. I uważam, że jest to bardzo ważna wartość. A teraz? Oczywiście zaczęło się od Jedynki. Komentatorzy i osoby, które prowadzą wywiady – to pani Ogórek, pani Hejke, pan Rachoń – ludzie pracujący w telewizji. Ja nie wiem czy pani Ogórek nie wystarczy te 600 tysięcy rocznie, które na podstawie umowy zlecenie otrzymuje z telewizji? Czy jeszcze trzeba jej dodać? – pytał senatorów PiS Bogdan Borusewicz.

Dziennikarze próbowali dowiedzieć się, czy podawana przez niego suma odpowiada prawdziwym zarobkom byłej kandydatki na prezydenta. „Wysokość zarobków pracowników i współpracowników TVP to informacje objęte ochroną danych osobowych i jako takie nie mogą być ujawniane” – oświadczyło w odpowiedzi na pytania Wirtualnej Polski Centrum Informacji TVP.

Swoją pracownicę wsparł też Jarosław Olechowski, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. „Całkowicie dementuję informacje przekazane przez marszałka Bogdana Borusewicza, jakoby »Magdalena Ogórek zarabiała w TVP 600 tys. rocznie,« To nieprawda” – pisał na Twitterze.

W piątek 22 maja sprawę postanowiła skomentować sama bohaterka zamieszania. „Miło, że marszałek PO Borusewicz mnie docenia, ale takie stawki wrócą dopiero, gdyby wygrał Trzaskowski” – napisała. Nie ujawniła jednak jakie są jej zarobki, ani nawet czy Bogdan Borusewicz podał kwotę bliską, czy odległą prawdzie.

