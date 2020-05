Morawiecki: Szumowskiemu należy się największy order, jaki mogę sobie wyobrazić

W piątek 22 maja na konferencji prasowej w Gliwicach premier Mateusz Morawicki był pytany, czy po publikacjach prasowych dotyczacych ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego wciąż ma do niego zaufanie. – Ministrowi Szumowskiemu należy się największy order, jaki mogę sobie wyobrazić, ponieważ właśnie jego działania pozwoliły nam podjąć najbardziej rozsądne decyzje – ocenił Morawiecki.

Premier podziękował ministrowi zdrowia za jego działania w ramach walki z epidemią koronawirusa. – Wtedy, kiedy cały świat stawał przed wielkim wyzwaniem, jego zimna krew, opanowanie, znajomość tematu i gigantyczna pracowitość doprowadziły do tego, że wraz ze służbami sanitarnymi, gospodarczymi i finansowymi, mogliśmy podejmować najbardziej właściwie decyzje. Wtedy były one niezbędne, żeby z jednej strony szanować i chronić ludzkie życie, zdrowie, a z drugiej strony rozpocząć prace nad ratowaniem polskiej gospodarki z tej bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się w marcu, w kwietniu – mówił szef rządu.

Premier porównał też sytuacje epidemiczną w Polsce do tej z krajów zachodniej Europy. – Widzimy co dzieje się we Francji, Hiszpanii, Belgii czy chociażby nawet w Szwecji albo w Wielkiej Brytanii – wskazywał. – Najbogatsze kraje nie potrafiły sobie poradzić z epidemią koronawirusa, z pandemią w taki sposób, jak my. Bardzo dziękuję ministrowi zdrowia za takie znakomite działanie i decyzje, które wspólnie podejmowaliśmy dla ochrony Polaków – dziękował Morawiecki.

