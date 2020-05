Kamiński: Planujemy podwyższenie kar za znieważenie policjantów

– Pojawiły się oskarżenia, że rząd z powodów politycznych zamierza ograniczyć prawa obywatelskie. Chcę jednoznacznie powiedzieć w imieniu rządu i PiS, że prawo do nieskrępowanego wyrażania poglądów politycznych jest świętym prawem każdego obywatela – wyjaśnił Mariusz Kamiński. Szed MSWiA przyznał, że w ostatnim czasie mieliśmy kilka bulwersujących przypadków złamania zakazu zgromadzeń. – Policja musi podejmować czynności porządkowe. Czyni to nie ze względów politycznych – tłumaczył.

Polityk PiS zaznaczył, że to niezwykle przykra sprawa, że pojawiają się w internecie osoby, które używają gróźb karalnych pod adresem konkretnych funkcjonariuszy. Te osoby będą identyfikowane i bezwzględnie poddawane wszelkim konsekwencjom prawnym. – Jest czymś niedopuszczalnym i państwo polskie na to nie pozwoli, żeby konkretni funkcjonariusze byli piętnowani, znieważani w internecie, żeby stosowano wobec nich groźby z tego powodu, że w sposób rzetelny wykonują swoje czynności służbowe – podkreślił. – Jeżeli chodzi o plany resortu w zakresie znieważania policjantów czy też czynnych napaści, to uważamy, że kary w tym zakresie są zbyt małe i będziemy prowadzili działania zmierzające do ich podwyższenia. Jeżeli ktoś ośmieli się podnieść rękę na polskiego policjanta, który w imieniu obywateli wykonuje czynności służbowe, nie może liczyć na bezkarność – zapowiedział szef MSWiA.

Co ze zgromadzeniami publicznymi?

Mariusz Kamiński zauważył, że o ile nie ma mowy o wprowadzeniu stałych ograniczeń w zakresie chociażby organizowania manifestacji, to obecnie takie obostrzenia obowiązują ze względów epidemicznych. – Nakaz utrzymania dystansu społecznego jest kluczowym elementem walki z epidemią w Polsce jak i na całym świecie – dodał.