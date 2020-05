Plany kontra rok 2020 oczami internautów. Zobacz najlepsze memy

Nowy rok, nowa ja - któż z nas nie zna tego hasła. Koniec starego roku i początek nowego skłonił wielu z nas do refleksji o konieczności wprowadzeniu zmian w swoim życiu. Obiecywaliśmy sobie, że zaczniemy ćwiczyć, rzucimy palenie, będziemy zwiedzać świat i w końcu odważymy się poprosić szefa o podwyżkę i awans. Rzeczywistość okazała się jednak dość brutalna. W styczniu cały świat patrzył, jak w Australii szaleją pożary, w wyniku których spłonęło 18,6 miliona hektarów ziemi i zginęło około miliarda zwierząt. Pandemia koronawirusa sprawiła, że nasze życie wygląda zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażaliśmy.

Zamiast zastanawiać się, czy polecimy na all inclusive do Egiptu, czy też wybierzemy urlop w kraju, nasze plany podróżnicze przez wiele tygodni ograniczały się do wycieczek na trasie kuchnia-salon-sypialnia. Zamknięte siłownie oraz konieczność pozostawania w domu stanowiły też idealną wymówkę dla tych, którzy odkładali decyzję o rozpoczęciu treningów i diety na "od jutra to już na pewno zacznę". To, jak rzeczywistość zweryfikowała nasze plany na 2020 roku postanowili wykorzystać internauci, którzy stworzyli serię okolicznościowych memów.