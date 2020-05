Mocny apel Karnowskiego. „Mam żal do tych, którzy po 2015 robili imprezy w Zatoce Sztuki”

W ostatnich dniach swoją premierę miały w Polsce dwa filmy o pedofilii. „Nic się nie stało” Sylwestra Latkowskiego opowiada o wykorzystywaniu nieletnich dziewczyn m.in. w sopockim klubie Zatoka Sztuki. Z kolei „Zabawa w chowanego” braci Sekielskich to historia braci Jakuba i Bartłomieja Pankowiaków, którzy jako dzieci molestowani byli przez księdza Arkadiusza H. Oba dokumenty wywołały mnóstwo kontrowersji. Podczas konferencji prasowej o Zatoce Sztuki i walce z pedofilią mówił prezydent Sopotu.

– Dla nas nieważny jest wizerunek. Dla wszystkich ludzi nie powinien być ważny ten wizerunek własny. Oni powinni to odłożyć na półkę. Najważniejsza jest krzywda dziewcząt, która stała się w Zatoce Sztuki. I krzywda młodych ludzi, która stała się w Kościele – powiedział Jacek Karnowski. Samorządowiec podkreślał, że był zdeterminowany do wyeliminowania tego zła z Sopotu. – Jakakolwiek współpraca z Zatoką Sztuki została zerwana i teraz konsekwentnie oczekujemy zwrotu budynku. Od czasów wojny nic gorszego w Sopocie nie zdarzyło się niż działalność tych ludzi. Pięć lat temu media ujawniły skandaliczną zbrodnię, która odbywała się w klubach, których właścicielem był pan Mariusz T. Wtedy w tej walce, wy dziennikarze i my jako władze miasta byliśmy osamotnieni. Wtedy to na nas donoszono do prokuratury i nas ciągano po sądach – mówił włodarz Sopotu.

„Prokuratura w Polsce jest hierarchiczna podporządkowana”

Karnowski zaznaczył, że przeprowadzono gigantyczne śledztwo, którego rezultatem było kilkadziesiąt zarzutów dla "Krystka" i kilkanaście zarzutów dla właściciela Zatoki Sztuki. – Nie miejmy jednak wątpliwości, prokuratura w Polsce jest hierarchiczna podporządkowana. W tej prokuraturze wszystko wiadomo, co się dzieje na dole i u góry. Nie miejmy co do tego złudzeń. Żaden prokurator liniowy nie zrobi kroku bez swojego zwierzchnika – ocenił.

– Nie mam żadnego żalu do tych wszystkich ludzi, którzy chodzili do Zatoki Sztuki przed 2015 rokiem, a więc w momencie, gdy afera nie wyszła jeszcze na jaw. Ci ludzie są ofiarami Turczyńskiego i tej bandy. Oni ich zmanipulowali. Mam żal do tych wszystkich, którzy po 2015 robili sobie imprezy w Zatoce Sztuki – wyjaśnił.

Apel Karnowskiego



Jednocześnie prezydent Sopotu zaapelował o powołanie państwowej komisji śledczej ds. pedofilii. – Można zadać pytanie, dlaczego po tylu latach pedofilia nie jest rozliczona w Polsce? I to obojętnie, gdzie ona się odbywała. Mam apel do polityków, z wszystkich opcji politycznych. Powołajcie komisję śledczą. Przeprowadźcie te śledztwa na temat funkcjonowania państwa w ostatnich latach. Nie tylko pięciu. Bo walka z pedofilią nie ma koloru politycznego. To trzeba wypalić żelazem – podsumował Jacek Karnowski.