Szumowski poskarżył się Kaczyńskiemu, że Gowin rozpuszcza o nim plotki. „Niedyskrecje parlamentarne” Joanny Miziołek

Polityków PiS-u zaskoczyła zdecydowana obrona ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego przez Jarosława Kaczyńskiego. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS-u mówił, że”wściekłe ataki" opozycji na Szumowskiego są konsekwencją skutecznej walki z epidemią. Zaprzeczał też, że Szumowski ukrywa jakiś duży majątek, jak sugerują niektórzy politycy. Dlaczego Jarosław Kaczyński postanowił wstawić się za ministrem zdrowia? Odpowiedź na to ma jeden z naszych informatorów. - Łukasz Szumowski jest o wiele sprytniejszym politykiem, niż nam wszystkim się wydaje. Poszedł do Kaczyńskiego i powiedział mu, że wszystkie negatywne informacje na jego temat daje mediom Jarosław Gowin, bo chce wstawić na jego stanowisko Andrzeja Sośnierza - zdradza nasz rozmówca. Czyli wojna podjazdowa w Zjednoczonej Prawicy trwa.

Podejrzliwy prezes PiS

W Porozumieniu można też usłyszeć, że Jarosław Kaczyński w ostatnich tygodniach zrobił się bardzo podejrzliwy. Jeden z polityków twierdzi nawet, że prezes PiS podejrzewał, że pomysł wyborów korespondencyjnych został mu podsunięty specjalnie, by nie wypalił. - Jarosław Kaczyński podejrzewał, że Michał Kamiński dogadał się z Adamem Bielanem w tej sprawie. Przecież Bielan nigdy by mu tego nie zrobił. To pokazuje tylko, jak duży poziom nieufności jest teraz u prezesa - przekazuje plotkę, która pojawiła się w Porozumieniu jeden z polityków.

Wyskoki posłów PO

Część polityków Platformy Obywatelskiej była bardzo niezadowolona z zachowania Sławomira Nitrasa i Marcina Kierwińskiego po konferencji prasowej wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego. Przypomnijmy, że kiedy konferencja wiceministra zdrowia już się zakończyła, a sam urzędnik pożegnał się z dziennikarzami, przed budynkiem resortu pojawili się posłowie Koalicji Obywatelskiej. Sławomir Nitras i Marcin Kierwiński doprowadzili