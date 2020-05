Andrzej Duda o radiowej Trójce: Ta sytuacja jest żenująca

Podczas wywiadu emitowanego w „Gościu Wiadomości” TVP Info poruszono obecną sytuację w radiowej Trójce, która zdaniem Andrzeja Dudy jest „żenująca”. – I myślę, że dla wielu słuchaczy Trójki ta sytuacja jest żenująca. Myślę, że dla wielu słuchaczy Trójki ta sytuacja jest niezrozumiała – ocenił prezydent dodając, że sprawa powinna zostać wyjaśniona, a osoby odpowiedzialne za obecny stan rzeczy „powinny ponieść konsekwencje”. – Ściśle mówiąc, po prostu powinny zostać usunięte, żeby nie mogły prowadzić dalej spraw tego ważnego dla wielu Polaków programu radiowego – dodał.

Głowa państwa odniosła się również do piosenki Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój” , która to niejako stała się powodem obecnego zamieszania w rozgłośni. Prezydent ocenił, że każdy może przez piosenkę wyrażać swoje odczucia oraz krytykować, ale nie powinien przy tym nikogo obrażać. – Czy się z nią zgadzamy czy nie, to zupełnie inna kwestia, ale piosenka jest piosenką, elementem artystycznej ekspresji – dodał podkreślając, że jeżeli ludzie chcą słuchać danego artysty, to powinni mieć taką możliwość. – To dla mnie bardzo proste i jasne w demokratycznym kraju – stwierdził.

Wybór I prezesa i kampania

W trakcie wywiadu z prezydentem poruszono kwestię wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Andrzej Duda zadeklarował, że decyzję podejmie „z pełnym rozsądkiem, korzystając z prerogatywy prezydenckiej jaką jest właśnie wybór I prezesa SN w sposób swobodny całkowicie spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN” . Polityk dodał, że dokonując wyboru będzie brał pod uwagę doświadczenie kandydatów, ich dotychczasową postawę oraz to, czy w ostatnim czasie ubiegający się o to stanowisko otwarcie prezentowali swoje poglądy polityczne.

Andrzej Duda odniósł się także do trwającej kampanii prezydenckiej stwierdzając, że już pięć lat temu nauczył się, iż ważne są spotkania z ludźmi. – Swoją politykę sprowadzam de facto właśnie do rozmów z ludźmi, a potem przemyślenia tych wszystkich spraw, o których usłyszałem. Dla mnie liczy się najbardziej to, co chce mi powiedzieć zwykły człowiek – podkreślił. – Ja nie walczę, ja się nie biję, ja nie chcę nikogo atakować, ja załatwiam polskie sprawy, spokojnie, w sposób wyważony, konsekwentnie załatwiam polskie sprawy. Nawet wtedy gdy mnie atakują, gdy niektórzy próbują jakieś szyderstwa sobie uskuteczniać – podsumował.

