Trójka ma nowego dyrektora. To wieloletni dziennikarz stacji, Kuba Strzyczkowski

Po aferze z cenzurowaniem Listy Przebojów Trójki i odejściu czołowych dziennikarzy wiadomo było, że potrzebne są zmiany. Zastąpienie Tomasza Kowalczewskiego przez Kubę Strzyczkowskiego jest reakcją na wydarzenia ostatnich dni. Ten pierwszy swoje zadanie zakończył po około pół roku, dyrektorem zostawał w listopadzie 2019. Strzyczkowski to doświadczony dziennikarz, od 30 lat związany z Programem Trzecim.

Przez wiele lat domeną Strzyczkowskiego była popołudniowa audycja „Zapraszamy do Trójki”. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 12:05 prowadził on także „Za, a nawet przeciw”, gdzie pytał słuchaczy o ich zdanie w najróżniejszych kwestiach. W trakcie swojej kariery był kilkukrotnie nagradzany, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2003 roku, Złotym Mikrofonem i tytułem Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi w 2008 roku czy wyróżnieniem Rejs Roku – Srebrny Sekstant 2012, związanym z jego drugą pasją.

Afera z piosenką Kazika

Radiowa Trójka unieważniła 1998. notowanie notowanie listy przebojów, które jak pierwotnie ogłoszono, wygrała piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. Utwór ten odnosi się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na zamkniętym cmentarzu na Powązkach. „W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia” – poinformował dziennikarz Marek Niedźwiecki.

Sprzeciw wobec działań dyrekcji rozgłośni zgłosili nie tylko dziennikarze. „Trudno bez emocji patrzeć na kolejny przykład demolowania kultury” – napisał w mediach społecznościowych Dawid Podsiadło. „Jeżeli na dzisiejszej antenie PR3, polityka jest ważniejsza niż muzyka, jeżeli piosenka powoduje powrót najgorszych komunistycznych praktyk, które znam tylko z książek i opowieści, to myślę że moje utwory też nie powinny być grane na tej antenie dopóki twórcza wolność słowa nie wróci na fale Trójki” – dodał. Krytyczne opinie na temat „cenzurowania” listy przebojów opublikowali również m.in. Katarzyna Nosowska, Anita Lipnicka, Borys Szyc, Zbigniew Preisner czy Karolina Korwin Piotrowska.

Oświadczenie dyrektora Programu 3 Polskiego Radia

„Podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy. W związku z tym Redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy wszystkich słuchaczy za zaistniałą sytuację. Na kolejne głosowanie Listy Przebojów Trójki zapraszamy 22 maja o stałej porze” – poinformował w oświadczeniu Tomasz Kowalczewski, dyrektor Programu 3 Polskiego Radia.

