NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 26 maja

7:37 O 12:00 senackie komisje powrócą do rozpatrywania ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego 7:28 Na Sardynii powstała aplikacja "Parafia", dzięki której można zarezerwować miejsce na mszy. Przydatna jest w obecnej fazie epidemii koronawirusa, gdy we Włoszech obowiązują zasady dystansu społecznego i ograniczenia dotyczące liczby uczestników uroczystości religijnych 7:10 W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 432 zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii przekroczyła 179 tys. Zmarło kolejne 45 osób zainfekowanych SARS-CoV-2. Dobę wcześniej w Niemczech na Covid-19 zmarło 10 osób zakażonych osób i odnotowano 289 infekcji. 6:54 Łukasz Szumowski podkreślił w poniedziałek w Polsat News, że są trzy województwa, które mają wskaźnik przenoszenia zakażeń powyżej jednego lub jeden, gdzie być trzeba się zastanowić, czy nie pozostawić jednak tego obowiązku 6:53 Dziś odbędzie się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym mają być omawiane kwestie przejścia do kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa Chodzi m.in. o obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej 6:48 Biały Dom poinformował, że zakaz wjazdu do USA podróżnych przybywających z Brazylii wejdzie w życie we wtorek 26 maja o północy, dwa dni wcześniej niż zapowiadano 6:27 W Stanach Zjednoczonych w poniedziałek znów odnotowano spadek dobowej liczby zgonów z powodu koronawirusa. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w ciągu minionych 24 godzin na COVID-19 zmarły w tym kraju 532 osoby. Tym samym łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 98 218. Stany Zjednoczone zajmują pod tym względem pierwsze miejsce na świecie. Przy zachowaniu obecnego trendu bilans ten przekroczy 100 tys. jeszcze w maju. Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 638, 1127 i 1260 zgonach 6:18 Na północy Włoch wzrosła liczba zawałów serca, więcej jest samobójstw, 11 kobiet zostało zamordowanych przez swojego męża lub partnera w czasie izolacji

Szumowski o decyzjach, które by podjął, gdyby można cofnąć czas. „I tak zrobiliśmy to właściwie najszybciej...”