NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 26 maja

10:28 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdecydowała się tymczasowo zawiesić testowanie hydroksycholorochiny w leczeniu choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa. Powodem tej decyzji były względy bezpieczeństwa 10:17 Do ponad 3,6 tys. wzrosła we wtorek liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wśród górników trzech spółek węglowych, gdzie wciąż napływają wyniki prowadzonych na dużą skalę badań przesiewowych. Najwięcej, ponad 200 zachorowań, przybyło w kopalni Pniówek, a ponad 40 w kopalni Zofiówka 10:07 Z porannego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że hospitalizowanych jest 2171 osób. Kwarantanną objęto 78 864 osób, a nadzorem epidemiologicznym 19 139 10:06 Tym samym liczba ofiar śmiertelnych związanych z COVID-19 w Polsce wynosi obecnie 1013 10:05 Jednocześnie resort poinformował o śmierci kolejnych 6 osób zakażonych koronawirusem:



-76-letniego mężczyzny ze Starachowic

-72-letniej kobiety, 72-letniego mężczyzny i 95-letniej kobiety ze Zgierza

-81-letniej kobiety i 95-letniej kobiety z Gdańska 10:04 W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusem w Polsce wynosi 21 867. Wyzdrowiało 10 020 osób (744 w ciągu minionej doby) 10:03 Mamy 236 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (187), wielkopolskiego (14), dolnośląskiego (10), świętokrzyskiego (7), podlaskiego (4), warmińsko-mazurskiego (4), lubelskiego (3), małopolskiego (3), opolskiego (3), pomorskiego (1). 9:44 Karę do 500 euro za wyrzucenie na ulicy zużytej maseczki i rękawiczek ochronnych wprowadziły w poniedziałek władze Rzymu. "To haniebne zachowanie będzie dzięki temu rozporządzeniu surowo karane" - powiedziała burmistrz Virginia Raggi 9:27 Z okazji Dnia Pamięci prezydent USA Donald Trump uhonorował w poniedziałek w Arlington i Baltimore amerykańskich weteranów poległych na wojnach, w dobie walki, jaką Stany Zjednoczone od końca stycznia toczą z koronawirusem 9:14 Najnowsze dane od Ministerstwa Zdrowia



twitter.com 9:12 Ośmioro chorych na COVID-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 15 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowano we wtorek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa 8:59 Na Ukrainie w ciągu minionej doby zmarło 21 osób chorych na COVID-19, potwierdzono 339 kolejnych zakażeń koronawirusem, a 341 pacjentów wyzdrowiało - podał we wtorek resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 21 584, a zgonów do 644 8:47 Muller o tym co z urlopem poza granicami kraju: Wyjazd z kraju jest możliwy. Jednak powrót do kraju wiąże się z kwestią kwarantanny. W tej chwili to rozwiązanie pozostaje.(...) Podchodzimy do tego w sposób spokojny i zachęcamy do tego, aby korzystać z wypoczynku letniego w Polsce 8:34 Rosjanie jeszcze przez co najmniej dwa miesiące będą musieli nosić maseczki ochronne, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa - oceniła w poniedziałek naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa. Odradziła też Rosjanom wyjazdy za granicę 8:16 Rzecznik rządu: Dzisiaj odbywa się spotkanie RZZK. Myślę, że już na tym posiedzeniu powinny zapaść ostateczne rozstrzygnięcia. Kwestie związane z ogłoszeniem rozstrzygnięć to jest na pewno ten tydzień. To się powinno odbyć najpóźniej jutro. Powinny już być wskazane konkretne daty dotyczące odmrażania kolejnych obszarów życia społecznego i gospodarczego, które zostały ograniczone ze względu na tę epidemię 7:50 Nitras w TVN24: Sasin uciekł na kwarantannę, jak się dowiedział, że trzeba odpowiedzieć za to, co zrobił z kartami wyborczymi, z polską pocztą, polskimi wyborami. Tak będzie. W momencie, kiedy będziemy rozliczać wszystkich ministrów rządu PiS-u, oni będą uciekać 7:37 O 12:00 senackie komisje powrócą do rozpatrywania ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego 7:28 Na Sardynii powstała aplikacja "Parafia", dzięki której można zarezerwować miejsce na mszy. Przydatna jest w obecnej fazie epidemii koronawirusa, gdy we Włoszech obowiązują zasady dystansu społecznego i ograniczenia dotyczące liczby uczestników uroczystości religijnych 7:10 W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 432 zakażenia koronawirusem. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii przekroczyła 179 tys. Zmarło kolejne 45 osób zainfekowanych SARS-CoV-2. Dobę wcześniej w Niemczech na Covid-19 zmarło 10 osób zakażonych osób i odnotowano 289 infekcji. 6:54 Łukasz Szumowski podkreślił w poniedziałek w Polsat News, że są trzy województwa, które mają wskaźnik przenoszenia zakażeń powyżej jednego lub jeden, gdzie być trzeba się zastanowić, czy nie pozostawić jednak tego obowiązku 6:53 Dziś odbędzie się kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym mają być omawiane kwestie przejścia do kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa Chodzi m.in. o obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej 6:48 Biały Dom poinformował, że zakaz wjazdu do USA podróżnych przybywających z Brazylii wejdzie w życie we wtorek 26 maja o północy, dwa dni wcześniej niż zapowiadano 6:27 W Stanach Zjednoczonych w poniedziałek znów odnotowano spadek dobowej liczby zgonów z powodu koronawirusa. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w ciągu minionych 24 godzin na COVID-19 zmarły w tym kraju 532 osoby. Tym samym łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 98 218. Stany Zjednoczone zajmują pod tym względem pierwsze miejsce na świecie. Przy zachowaniu obecnego trendu bilans ten przekroczy 100 tys. jeszcze w maju. Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 638, 1127 i 1260 zgonach 6:18 Na północy Włoch wzrosła liczba zawałów serca, więcej jest samobójstw, 11 kobiet zostało zamordowanych przez swojego męża lub partnera w czasie izolacji

