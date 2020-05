Nitras: Sasin uciekł na kwarantannę, jak się dowiedział, że trzeba odpowiedzieć za to, co zrobił z wyborami

– Jacek Sasin uciekł na kwarantannę, jak się tylko dowiedział, że trzeba odpowiedzieć za to, co zrobił z kartami wyborczymi, za to co zrobił z polską pocztą, za to co zrobił polskimi wyborami. W momencie, kiedy my będziemy rozliczać, a będziemy rozliczać, wszystkich ministrów rządu PiS-u, oni będą uciekać. Będą uciekać, mówić, że to nie oni, będą się kryć za chorobami. My to znamy – stwierdził Sławomir Nitras w TVN24. – Wszędzie, kiedy upadały jakieś reżimy nie do końca demokratyczne, to wszyscy raptem chorowali, nie mogli stanąć przed sądem. Widać, że ta choroba zaczyna dotykać już polityków PiS-u – dodał polityk PO.

Poseł Platformy Obywatelskiej zaproponował, że jeżeli Jacek Sasin jest na kwarantannie i nie może przyjść na posiedzenie Sejmu, to można zrobić zamianę. – Jeżeli zdrowy jest pan Szumowski, to przełóżmy na następne posiedzenie Sejmu, jak minie kwarantanna, wotum nieufności wobec pana Sasina, zajmijmy się panem Szumowskim, który ma w oświadczeniu majątkowym wpisane, że posiada 1000 zł, jest ministrem zarabiającym kilkanaście tysięcy, profesorem, wiele lat praktykującym, wybitnym lekarzem, a ma na koncie 1000 zł. Rozumiem, że jakby przyszło do niego dziecko i powiedziało: tato, kup mi hulajnogę za 300 zł, to musiałby kredyt brać, żeby kupił, bo przecież ma 1000 zł. Troszeczkę przerysowuję, a tak naprawdę problem jest poważny. Mówimy o zaniku jakichkolwiek standardów uczciwości w tym rządzie. To rząd, który na hasłach uczciwości doszedł do władzy, a kłamie, nadużywa władzy, ukrywa majątek jak oligarchowie rosyjscy przed opinią publiczną i my nie możemy udawać, że nic się nie dzieje – ocenił parlamentarzysta.

Jacek Sasin na kwarantannie

W poniedziałek 25 maja minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin poinformował, że miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, w związku z czym przebywa na kwarantannie. „Ucinając spekulacje: podczas roboczego spotkania z przedstawicielami górniczych związków zawodowych, jakich ostatnio wiele, miałem kontakt z osobą zakażoną koronawirusem” – napisał w poniedziałek na Twitterze minister. Jacek Sasin dodał, że w związku z tym został objęty kwarantanną i swoje obowiązki wykonuje zdalnie. „Odpoczynku nie planuję – pracuję na regularnych obrotach w formie zdalnej”– zaznaczył.

Po przejściu Sasina na kwarantannę nie ma potrzeby, by byli nią objęci inni członkowie rządu. – Większość rządowych spotkań odbywa się w formie wideokonferencji, co znaczy, że po przejściu Jacka Sasina na kwarantannę pozostali członkowie rządu nie muszą być nią objęci – poinformowała we wtorek minister rodziny Marlena Maląg.