Jak sobie radzą restauratorzy po odmrożeniu gastronomii? „Z dnia na dzień gości przybywa”

Od 18 maja restauracje, knajpki, bary i kawiarnie znów mogą być otwarte, ale muszą spełnić wytyczne sanitarno-epidemiologiczne. Nakazują one m.in. przestrzeganie w lokalach minimalnej odległości od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego – jest to 1,5 metra. Może to być 1 metr – gdy stoliki są oddzielone przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat. Obsługa musi dezynfekować stoliki każdorazowo po wyjściu gości, którzy zanim do nich zasiądą, powinni odkazić dłonie. Kucharze i kelnerzy muszą pracować w rękawiczkach i maseczkach.

„Patrzymy na przyszłość z namiastką optymizmu”

– Przygotowaliśmy się na trochę chirurgiczne warunki, do których wcześniej nie przywykliśmy, bo gotujemy, smażymy, czy siekamy tatara w maseczkach – powiedział PAP warszawski restaurator Mariusz Diakowski prowadzący Stary Dom na Mokotowie. Przyznał, że restauracja, która wcześniej miała 200 miejsc siedzących, a teraz ok. 90, osiągnęła obroty zbliżone do połowy. – Staramy się utrzymać na powierzchni. Zatrudnienie też nie odpowiada temu, co było przed pandemią, ale patrzymy na przyszłość z namiastką optymizmu – dodał Diakowski. Optymizmu nie brakuje restauratorce Sylwii Shuk z SHUK mezze & bar przy ul. Grójeckiej w Warszawie – lokalu, który skorzystał z pomocy miasta m.in. w obniżeniu czynszu. Jak powiedziała, na początku ubiegłego tygodnia gości było zdecydowania mniej. "Ale w środę wieczorem zaczęli się pojawiać. Widać, że są spragnieni jedzenia, przebywania ze sobą. Wszystko zaczyna się powoli rozkręcać" – mówiła w rozmowie z PAP Sylwia Shuk.

Agata Płocka, która z mężem prowadzi bar Żyrafa na Nowym Świecie, zauważyła z kolei, że najlepiej było pierwszego dnia – przy ponownym otwarciu. – Przyszli wtedy głównie nasi stali klienci, jednak potem do weekendu każdego dnia było ich coraz mniej. W piątek był stosunkowo duży ruch, ale ze dwa razy mniejszy od tego, który miał miejsce w weekendy przed epidemią – stwierdziła. Beniamin Bielecki, współwłaściciel warszawskiej restauracji Bibenda, powiedział PAP, że na początku zeszłego lokal był otwarty tylko wieczorami. – Od piątku zaczęliśmy pracować w trybie normalnym. Mamy mniej niż połowę miejsc, ale mamy też ogródki, więc to trochę poprawia naszą sytuację. Ludzie do nas przychodzą i smakuje im – stwierdził restaurator.

Pogoda potrafi zepsuć frekwencję restauratorom

Pogoda potrafi jednak zepsuć frekwencję restauratorom, np. w Łodzi, którzy postawili na ogródki. – W weekend pogoda była niezbyt ciekawa. Niestety, nie było jakiegoś szału, ale pomału widać tendencje wracania do normy. Widać, że ludzie chcą wychodzić – podkreśliła Olga Czekalska z łódzkiej restauracji Otwarte Drzwi. Lepszej pogody, która ściągnie turystów do stolicy Tatr, wyglądają też właściciele lokali gastronomicznych w Zakopanem. W sobotę i niedzielę knajpki były zapełnione, jednak w dni powszednie na Krupówkach było pusto. – O ile w weekend funkcjonujemy, to poza nie mamy wielu klientów, bo po spełnieniu obostrzeń właściwie tylko część lokalu jest dostępna dla konsumentów. Teraz są wyłącznie turyści indywidualni, ale na kokosy nie mamy co liczyć – powiedział PAP manager jednego z barów. Zazwyczaj w ogródku było sześć stolików. Dziś czynne mogą być tylko dwa. – Musząc spełnić kryteria, nie mamy nawet gdzie rozstawić kolejnych stolików – dodał restaurator z Zakopanego.

W Toruniu otwarcie lokali gastronomicznych spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. – Jest bardzo fajnie, wraca do nas coraz więcej osób. Na początku nieśmiało, ale z dnia na dzień gości przybywa – powiedziała PAP Jagoda Świetlik z Osterii di Bitondo na Rynku Nowomiejskim. Szef kuchni w tej restauracji, Włoch Cristian Bitondo, wskazał, że dla niego kontakt z gośćmi, możliwość dzielenia się najwyższej jakości włoskimi przysmakami jest najważniejsza, bo taką ma naturę.

Gości jest zdecydowanie mniej

– Gości jest zdecydowanie mniej – powiedział PAP pan Krzysztof, współwłaściciel kilku restauracji w Gdyni. Przyznał jednak, że po pierwszym tygodniu wznowienia działalności "nie jest tak dramatycznie", jak się tego spodziewał. - W niektórych restauracjach w weekend było już na tyle dobrze, że klienci czekali nawet na miejsce w lokalu – dodał gdyński restaurator, który zdecydował się utrzymać stare ceny w menu. Weekend był obiecujący również w restauracji przy jednym z hoteli pod Olsztynem. - U nas jeszcze przed pandemią obowiązywała rezerwacja miejsc, obowiązuje i teraz. Stali goście powrócili i bardzo się z tego cieszymy. Czekaliśmy na nich z utęsknieniem - powiedziała PAP menedżer lokalu.

W ostatnim tygodniu ekskluzywne restauracje na Rynku Głównym w Krakowie nie odnotowały dobrej frekwencji. Managerka jednego z najbardziej prestiżowych lokali powiedziała PAP, że w tej chwili mają jedną tysięczną klientów sprzed epidemii koronawirusa. - Rynek turystami stał. Dopóki oni nie powrócą, dopóty nasza działalność nie będzie miała ekonomicznego sensu – oceniła.

Większym zainteresowaniem cieszyły się lokale gastronomiczne, np. przy ul. Dolnych Młynów. - Mamy spory ruch, jednak – ze względu na konieczność zachowania bezpiecznych odległości między osobami przebywającymi w środku – na pewno nie jest on tak wielki jak przed epidemią – powiedział PAP pracownik restauracji Międzymiastowa.

Autorzy: Aleksandra Kuźniar, Alicja Skiba, Szymon Bafia, Tomasz Więcławski, Robert Pietrzak, Agnieszka Libudzka, Beata Kołodziej