Pielęgniarki ze Śląska śpiewają i tańczą w rytm „Bella Ciao”. Zwracają uwagę na ważny problem

Od początku epidemii COVID-19 w Polsce służby medyczne apelują, żeby pacjenci nie zatajali objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem lub okoliczności, które mogłyby wskazywać na takie zakażeniu. W tym celu zainicjowali akcję społeczną „nie kłam medyka”, w której apelują, by jak najwcześniej informować ich o istotnych szczegółach dotyczących swojego stanu zdrowia.

Do akcji w nietypowy sposób postanowiły dołączyć pielęgniarki zatrudnione w Szpitalu Specjalistycznym im. profesora E. Michałowskiego w Katowicach. Nagrały film, na którym w kombinezonach ochronnych tańczą w rytm piosenki „Bella Ciao” i apelują do pacjentów o niezatajanie informacji o swoim stanie zdrowia.

„Troszczymy się o Was, zadbajcie też, prosimy, o nas!” – czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu Szpitala Specjalistycznego im. E. Michałowskiego w Katowicach do którego dołączono film. „Gdy wzywasz pomoc lub tu przychodzisz, nie kłam nas”. To bezpieczeństwo jest najważniejsze, nie ignoruj zasad tych” – śpiewają pielęgniarki. „A gdy zawiedziesz, gdy nas okłamiesz, zarazisz nas, nie pomożemy wtedy nikomu, gdy w kwarantannie zamkną nas” – ostrzegają.