Tusk uderzył w rząd? „Lepiej im wychodzi zarabianie na zarazie, niż jej zwalczanie”

Donald Tusk od czasu do czasu odnosi się na Twitterze do bieżącej sytuacji politycznej, komentując ją w charakterystyczny dla siebie sposób. Polityk zazwyczaj publikuje zdanie lub dwa, nie odnosząc się do konkretnych sytuacji czy osób, a mimo to robiąc to w taki sposób, że internauci łatwo domyślają się, co ma na myśli były polski premier. Tak było również przy okazji wtorkowego wpisu. „Lepiej im wychodzi zarabianie na zarazie, niż jej zwalczanie. I zaczynam się obawiać, że oni też to wiedzą” – napisał Tusk, a jego wpis doczekał się wielu komentarzy, wśród których nie zabrakło również głosów krytycznych oraz takich, których nie warto cytować ze względu na zawarte tam wulgaryzmy.

Afera Szumowskiego

– Od kilku dni mamy w Polsce kolejne odsłony afery Szumowskiego – afery, w której jest tak naprawdę wszystko: są pieniądze z ministerstw dla spółki brata pana ministra, jest i dziwna transakcja z instruktorem narciarskim pana ministra, w której pośredniczył jego brat, jest niekompetencja urzędnicza oraz brak atestów dla materiału, który został kupiony. Jest wreszcie kwestia majątku pana ministra Szumowskiego i rozdzielności majątkowej z jego żoną – mówił kilka dni temu poseł Marcin Kierwiński.

Sławomir Nitras określił to krócej. Stwierdził, że politycy PiS „z własnych żon zrobili słupy”. O ministrze Szumowskim mówił konkretnie, iż „w oświadczeniu pisze, że ma tysiąc złotych na koncie, a nie wspomina o tym, ze jego brat, jego żona są zaangażowani w spółkę, która dostała 170 mln złotych budżetowych pieniędzy z resortu, w którym wiceministrem był pan minister Szumowski”.