Mimo ogólnokrajowego zakazu, TVP zorganizowała w teatrze koncert na żywo

Na sali Teatru Polskiego w Warszawie 26 maja odbył się specjalny koncert z okazji Dnia Matki, zatytułowany „Dla Ciebie Mamo”. W normalnych okolicznościach byłaby to piękna inicjatywa. W trakcie pandemii, gdy od miesięcy zamknięte są wszystkie placówki kultury, wygląda to jednak na kolejny pokaz lekceważenia dla prawa i zasad obowiązujących resztę społeczeństwa.

„Wciąż obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0). Zakaz tego typu działalności z publicznością wynika wprost z Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2020, które do dziś nie zostało zmienione” - zwraca uwagę ruch obywatelski Kultura Niepodległa.

Koncert reklamowany był jako wydarzenie na żywo i transmitowany we wtorek 26 maja o 17:55 w TVP1, a później jako powtórka w TVP2. Na zdjęciach z wydarzenia widać publiczność rozsadzoną co 4 miejsca, bez masek. Znacznie więcej osób widać na scenie, gdzie w bliskich odległościach przebywa czasem po kilkunastu tancerzy i muzyków. To widok o tyle ciekawy, że organizatorzy wydarzeń kulturalnych od tygodni nie mogą się doprosić od rządu żadnych wytycznych w kwestii odmrażania podobnych wydarzeń.

W koncercie TVP udział wzięli m.in. Zenek Martyniuk, Roksana Węgiel, Boys, Brathanki, Weekend, Leszcze czy Trubadurzy.

