„Rz”: Nowe mandaty dla właścicieli psów? Jest projekt rozporządzenia

Dziennikarze „Rzeczpospolitej” dotarli do aktualizacji taryfikatora mandatów, który wynika z wprowadzonych zmian w kodeksie karnym i znajdujących się w nim nowych wykroczeń. Z projektu rozporządzenia w tej sprawie wynika, że mandat będą mogli otrzymać posiadacze zwierząt, które stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka. Będzie on obowiązywał w dwóch wariantach: podstawowym obejmującym niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz kwalifikowanym obejmującym niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Kara nie ograniczą się do ras psów zaliczanych do groźnych.

W myśl przepisów policja ma otrzymać prawo do złożenia wniosku o ukaranie posiadacza takiego zwierzęcia do sądu. Jeśli sąd uzna, że właściciel nie zachował ostrożności, trzymając zwierzę stwarzające zagrożenie dla innych ludzi, może zapłacić karę w wysokości do 5 tysięcy złotych, nagana a nawet ograniczenie wolności. Wszystko zależeć ma od okoliczności, a w praktyce tego, czy policja zdecyduje się skierować wniosek o ukaranie opiekuna psa do sądu.



