Biznesmen pozwał dziennikarzy TVP. Chodzi o materiał o finansowaniu kampanii Hołowni

Materiał „Kto finansuje kampanię Hołowni?” został wyemitowany w środę 6 maja. – Przemysław Krych to biznesmen inwestujący w nieruchomości. Śledczy zatrzymali go z powodu związków z byłym senatorem Stanisławem K., którego CBA podejrzewa o branie łapówek – poinformował dziennikarz przygotowujący materiał. – Krych odrzuca korupcyjne zarzuty, ale spędził w areszcie 6 miesięcy – kontynuował. – Na kampanię Szymona Hołowni również blisko 40 tys. zł wpłaciła żona Przemysława Krycha – Agnieszka, bizneswoman – słyszymy dalej w materiale „Wiadomości”.

Pozew przeciwko dziennikarzom „Wiadomości”

Jak informuje „Rzeczpospolita”, Przemysław i Agnieszka Krych złożyli pozew przeciwko dwóm dziennikarzom „Wiadomości” TVP1 i domagają się, aby warszawski Sąd Okręgowy zasądził od pozwanych 50 tys. na cel charytatywny oraz nakazał im publikację przeprosin za sugerowanie m.in., że Przemysław Krych miał wspierać spółki należące do byłego senatora Stanisława K. oraz za naruszenia ich prywatności. W uzasadnieniu pozwu małżonkowie poinformowali, że nawiązanie w materiale do „śledztwa, w którym powód ma status podejrzanego miało zapewne na celu uzasadnienie tezy, że tkwi on mocno w podejrzanych interesach, tymczasem w świetle prawa jest osobą niewinną” – relacjonuje „Rzeczpospolita”.