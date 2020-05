Godek stwierdziła, że „geje chcą adoptować dzieci, żeby je gwałcić i molestować”. Sąd umorzył sprawę

– Walka z pedofilią w Kościele i w każdym środowisku, to musi być przede wszystkim ograniczenie wpływu homolobby i tego nie robi żadna siła polityczna dzisiaj w Polsce, dlatego że to pederastia jest wstępem do pedofilii i to pokazuje film braci Sekielskich – mówiła w maju ubiegłego roku na antenie Polsat News Kaja Godek. Aktywistka dodawała, na sześć przypadków molestowania pięć ma charakter homoseksualny. – I to zawsze tak jest. Teraz geje mówią, że chcą adoptować dzieci. Dlaczego chcą adoptować dzieci? Bo chcą je molestować i gwałcić, takie są fakty – stwierdziła.

Akt oskarżenia i umorzenie

Wirtualna Polska przypomina, że do sądu trafił prywatny akt oskarżenia, który złożyło siedmiu mężczyzn argumentując wniosek artykułem 212 Kodeksu karnego mówiącym o zniesławieniu. Sprawą zainteresował się także Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, a jego prezes Konrad Dulkowski reprezentował stronę społeczną.

Przed procesem Godek złożyła jednak wniosek o umorzenie postępowania argumentując, że „to na stronie oskarżającej spoczywa obowiązek udowodnienia, że słowa ich dotyczyły, a szanowni panowie nie przeprowadzili takiego dowodu” . – Zdaniem pani Godek oskarżyciele powinni udowodnić, że są gejami. Argumentacja przedstawiona przez pełnomocników oskarżonej była kompletnie absurdalna – tłumaczył Dulkowski cytowany przez „Gazetę Wyborczą”. Jak się okazało, sąd przychylił się do wniosku Godek i umorzył postępowanie. Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ wskazała na brak przesłanki bezpośredniości, oraz fakt, że Godek nie znała osób, które znieważyła.

„Katolicy są grupą i geje są grupą”

„Proces Kai Godek za słowa, że »geje chcą adoptować dzieci by je molestowac i gwałcić« umorzony! Skarżący nie udowodnili, że wypowiedź ich dotyczy (tj. że są gejami). Dziękujemy mec. Hubertowi Kubikowi i mec. Karolowi Peretowi. Wygraliśmy z LGBT" – napisał na Twitterze Krzysztof Kasprzak, członek zarządu Fundacji Życie i Rodzina.

Zgoła odmienną ocenę sytuacji przedstawił Dulkowski. Działacz przywołał argumentację sądu tłumaczącego, że „Godek nie znała osób, które znieważała” . „Czy na tej samej zasadzie jeśli ktoś będzie znieważał katolików to nie robi nic karalnego dopóki nie wskaże każdego z nich z imienia i nazwiska? Tymczasem kodeks karny mówi wyraźnie, że zniesławić można zarówno osobę fizyczną, jak i grupę osób. A grupa to ludzie powiązani wspólnymi właściwościami. Katolicy są grupą i geje są grupą” – wskazywał.

Dulkowski podkreślił, że sąd rejonowy nie był pewien, czy Godek obraziła homoseksualistów, przez co postępowanie umorzono. Sprawa trafi jednak do sądu wyższej intencji, który – jak to napisał prezes OMZRiK – „rozstrzygnie czy geje mogą w Polsce występować w obronie swojej godności” . „Dalej pozostaje Europejski Trybunał Praw Człowieka. W Strasburgu nieco inaczej patrzy się na prawa człowieka niż w pisowskiej Polsce” – podsumował.

