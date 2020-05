Onet podał nazwisko kolejnego duchownego, który mógł tuszować przestępstwa ks. Arkadiusza H.

Nazwisko ks. Piotra Bałoniaka reporterzy Onetu odnaleźli w zeznaniach ze sprawy ks. Arkadiusza H, podejrzanego o czyny pedofilskie. Jeden ze świadków miał wspominać o duchownym w kontekście ukrywania przestępstw H. W rozmowie z portalem potwierdziła to matka ofiary księdza H., Ewa Hurna oraz inne źródło.

– Kilka razy rozmawialiśmy o tym z księdzem Piotrem, który w przeszłości był w naszej parafii. Ostatni raz przypomniałam mu o tym w ubiegłym roku. Ks. Bałoniak zapewnił wtedy, że pamięta naszą ostatnią rozmowę, zapytał, jak Andrzej się czuje, przekazał mu swoje pozdrowienia i zapewnił mnie o modlitwie. Tylko tyle – mówiła kobieta.

Pytany o tę kwestię ksiądz Bałoniak przyznał, że zna Andrzeja Hurnego oraz papieskie wytyczne dotyczące ukrywania przestępstw seksualnych w Kościele. O czynach księdza H., jak twierdzi, miał jednak dowiedzieć się dopiero z filmu Sekielskich.

Ks. Piotr Bałoniak był wikarym parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie, gdzie dochodziło do molestowania seksualnego ze strony Arkadiusza H. Dziś jest proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Rajsku. Zwraca uwagę fakt, iż wchodził on w skład Rady Kapłańskiej, która obradowała w sprawie biskupa Edwarda Janiaka, również oskarżanego o ukrywanie pedofilii księdza H. Trzecim oskarżanym o to duchownym jest biskup Stanisław Napierała, który z kolei zastępował Janiaka podczas ostatnich święceń kapłańskich.

