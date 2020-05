Kuriozalne tłumaczenie TVP. „Osoby zgromadzone nie stanowiły publiczności w znaczeniu prawnym”

Linia obrony TVP opiera się tutaj na twierdzeniu, że koncert z 26 maja nie stanowił imprezy masowej w rozumieniu ustawy. „Zarząd Spółki World Media Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością informuje, że wszystkie osoby obecne na tzw.„widowni” były aktorami – statystami,którzy zostali zaangażowani do udziału w produkcji Koncertu na tożsamych zasadach w stosunku do zasad, na których zaangażowani zostali Artyści Wykonawcy, występujący na scenie („deskach teatru”), dlatego osoby te nie stanowiły publiczności” – czytamy w oświadczeniu.

Podkreśla się także, ze między osobami na widowni zachowane zostały odstępy. Samą widownię zaś „w okolicznościach produkcyjnych” potraktowano także jako „scenę”. „Reasumując, przeprowadzenie wydarzenia służyło produkcji audycji, której realizacja (produkcja) jest wyłączona z zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – w aspekcie twórczym. Natomiast osoby zgromadzone w Teatrze im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w dniu 26 maja 2020 r. nie stanowiły publiczności – w znaczeniu prawnym, a pełniły rolę zaangażowanych aktorów – statystów, zgromadzonych na scenie – scenę stanowiła przestrzeń całego Teatru im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, która została objęta polem obserwacji kamer nadawcy oraz tzw. deski teatru” – bronią się dalej organizatorzy.

Wyjaśnienie to nie przekonało osób utrzymujących się z podobnych wydarzeń, którzy na ponad dwa miesiące całkowicie stracili źródło zarobku i do 27 maja nie znali nawet wstępnych wytycznych w sprawie odmrażania swojego sektora. Zorganizowanie koncertu w teatrze, przy obowiązujących wszystkich obostrzeniach, szczególnie ostro skrytykował aktor Mateusz Damięcki. „Ci którzy nigdy nie mieli wątpliwości, że na PiS i Pana Andrzeja Dudę nie zagłosują, wiedzą, że to co się dzieje dziś w Polsce, cały ten koncert, to po prostu zwykłe sku***syństwo.

Koncert „Dla Ciebie Mamo”

Na sali Teatru Polskiego w Warszawie 26 maja odbył się specjalny koncert z okazji Dnia Matki, zatytułowany „Dla Ciebie Mamo”. W normalnych okolicznościach byłaby to piękna inicjatywa. W trakcie pandemii, gdy od miesięcy zamknięte są wszystkie placówki kultury, wyglądało to jednak na kolejny pokaz lekceważenia dla prawa i zasad obowiązujących resztę społeczeństwa.

Koncert reklamowany był jako wydarzenie na żywo i transmitowany o 17:55 w TVP1, a później jako powtórka w TVP2. Na zdjęciach z wydarzenia widać publiczność rozsadzoną co 4 miejsca, bez masek. Duże grupy osób przebywały za to na scenie, gdzie w bliskich odległościach można było znaleźć czasem po kilkunastu tancerzy i muzyków. To widok o tyle ciekawy, że inni organizatorzy od tygodni nie mogli się doprosić od rządu żadnych wytycznych w kwestii odmrażania podobnych wydarzeń.

Czytaj także:

Andrzej Duda zostanie ukarany przez sanepid? Złożono skargęCzytaj także:

Duda skończy jak Komorowski? „Te same błędy, gafy, pycha i zjazd w sondażach”Czytaj także:

Wojewódzki wynajął ochroniarza i kuloodporne auto. Wcześniej pisał o „płatnym, medialnym zabójcy”