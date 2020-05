Kiedy otwarcie polskich granic? Wiceminister podał możliwą datę

Wiceminister Aktywów Państwowych mówił w rozmowie z Polskim Radiem m.in. o otwarciu polskich granic, które zostały zamknięte w związku z pandemią koronawirusa. Artur Soboń zaznaczył, że decyzja w tej sprawie należy do Mateusza Morawieckiego po ocenie tych zagrożeń, jakie mogą z tego wynikać. Polityk przyznał jednak, że istnieje możliwość, że granice naszego kraju zostaną otwarte 15 czerwca. Wcześniej taką datę podała również wicepremier Jadwiga Emilewicz. – Pewnie byłoby dobrze, gdyby tak było, także dla naszych spółek – przede wszystkim Polskiej Grupy Lotniczej i spółki LOT, które dzięki temu mogłyby odżyć. Bez prowadzenia operacji lotniczych biznes ten jest dzisiaj w dużo trudniejszej sytuacji, diametralnie różnej niż przed pandemią – wyjaśnił.

Artur Soboń zaznaczył, że „z powodu epidemii szok gospodarczy i zatrzymanie m.in. operacji lotniczych spowodowało, że trzeba odbudować siatkę połączeń i zaufanie pasażerów do korzystania z połączeń lotniczych - stworzyć odpowiednie procedury i w samych liniach lotniczych i na lotniskach”.

Kontrola na granicy wewnętrznej

W związku ze stale utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem, Polska skorzystała obecnie z art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen. Zgodnie z tym przepisem w przypadku zaistnienia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego państwo członkowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych, na ograniczony okres nieprzekraczający 30 dni lub na okres przewidywalnego istnienia tego poważnego zagrożenia, jeśli przekracza on 30 dni. Obecnie kontrola na granicach z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją obowiązuje do 12 czerwca. Osoby, które wjeżdżają do naszego kraju, objęte zostają obowiązkową 14-dniową kwarantanną. Z kwarantanny zwolnione są osoby, które przekraczają polską granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych wykonywanych.

Czytaj także:

Branża turystyczna żąda, by kwarantanna została zlikwidowana