Koronawirus w parafii. Wierni powinni skontaktować się z sanepidem

Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego leży na terenie Pliszczyna (woj. lubelskie) i jest kierowana przez księży sercanów. Proboszcz ks. Tadeusz Michałek opublikował w środę komunikat, z którego wynika, że we wspomnianym zgromadzeniu zakonnym są duchowni ze stwierdzonym koronawirusem. „Na chwilę obecną księża duszpasterze są objęci kwarantanną. Wszystko wskazuje na to, że na chwilę obecną dwóch księży z naszej wspólnoty (w tym ks. Grzegorz) ma pozytywny wynik badania wskazujący na zakażenie. Ks. proboszcz do niedzieli włącznie ma nakazaną kwarantannę. Dotyczy to całej naszej wspólnoty” – przekazał ks. Michałek.

Apel do wiernych

Z komunikatu dowiadujemy się, że sanepid zlecił już dezynfekcję kościoła oraz obejścia, a sama świątynia zostanie zamknięta do soboty włącznie. W tym czasie nie będą tam celebrowane żadne Msze czy nabożeństwa. Przekazano także, że bierzmowanie zostało przeniesione na 21 września, a rodzice dzieci obchodzących rocznicę Pierwszej Komunii Świętej również będą ustalali nowy termin.