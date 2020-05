Kulisy sprawy „łowcy nastolatek” – Krystka. „Udało się odnaleźć ponad 100 filmów ze zgwałceniami”

ySprawa „łowcy nastolatek” była jedną z najbardziej wstrząsających afer, którymi od początku zajmowała się „Uwaga! TVN”. Tomasz Patora przygotował specjalny reportaż poświęcony działaniom mężczyzny. – Udało się odnaleźć ponad 100 zarejestrowanych filmów ze zgwałceniami. W 65 przypadkach zarzuty udało się udowodnić – powiedział.

Podkreślił również, że istotną rolę w całej sprawie odegrał znany sopocki klub „Zatoka Sztuki” – Można się zastanawiać, czy nie istniało tam nieoficjalne menu, w którym widniały dziewczynki bez doświadczeń seksualnych – powiedział. – Bardzo łatwo rzucić podejrzenia, ale co innego brak rozsądku, a co innego pedofilia. Na takie zarzuty nie ma żadnych dowodów, nie mamy żadnych konkretnych informacji, że takie zjawisko miało miejsce w jednym z najmodniejszych klubów w Polsce – dodał.

Premiera reportażu „Uwagi! TVN” na ten temat już dziś na antenie TVN o godzinie o 19.45.

Układ Krystka

Sprawę z Sopotu Sylwester Latkowski opisywał wspólnie z Michałem Majewskim na łamach „Wprost”. W 2016 roku w tygodniku ukazał się artykuł o mechanizmach działania stręczycieli, którzy sprowadzali nieletnie dziewczyny nie tylko do sopockich klubów. „Biznesmeni, celebryci, handel kobietami. Krystek z Trójmiasta, który krzywdził młode dziewczyny, nie działał w osamotnieniu. Tak naprawdę był tylko płotką” – pisali autorzy. Latkowski i Majewski przytaczali relacje bywalców imprez, na których dochodziło do gwałtów i stręczenia nastolatek. „Imprezy są podobne do tych z filmu »Wilk z Wall Street«. Młode dziewczyny, walający się wszędzie koks na talerzach. Sylwek wynajmuje całe piętro i spa w warszawskim hotelu. Spotyka się tam biznesmenów, prokuratorów, sędziów, aktorów, ludzi znanych z mediów – mówił jeden z bywalców imprez.

Jeszcze wcześniej, w listopadzie 2015 roku, po zatrzymaniu Krystiana W., „Wprost” opublikował relację ofiary Krystka, do której dotarli Sylwester Latkowski i Michał Majewski. Dziewczyna opowiedziała o wizycie w „Zatoce Sztuki” i o tym, co zaszło między nią a Krystianem W.