Samopodpalenie 14-latki na Podlasiu. W ciężkim stanie trafiła do szpitala

RMF FM podaje, że tragiczny incydent miał miejsce w piątek nad ranem w Tykocinie. To właśnie tam 14-latka najpierw oblała się łatwopalną cieczą, a później podpaliła. Płomienie na ciele dziewczynki ugasiła jej matka, a poszkodowana trafiła do szpitala. Nieoficjalnie przekazano, że jej obrażenia są poważne i rozległe. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 14-latka zdecydowała się na tak dramatyczny krok. Sprawą zajmą się śledczy, który prawdopodobnie przesłuchają bliskich dziewczynki wówczas, gdy będzie to już możliwe.