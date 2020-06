115 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Ministerstwo informuje o trzech zmarłych osobach

W niedzielę 31 maja po godzinie 10 resort zdrowia podał informacją o 115 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Osoby zakażone pochodzą z województw: śląskiego (92), lubelskiego (7), świętokrzyskiego (5), dolnośląskiego (4), wielkopolskiego (3), opolskiego (1), podkarpackiego (1), pomorskiego (1), zachodniopomorskiego (1).

Ministerstwo do listy ofiar śmiertelnych pandemii dopisało trzy kolejne osoby. To 84-letnia kobieta z Poznania, 83-letni mężczyzna z Tych i 65-letni mężczyzna z Bytomia. Jak podkreślono w komunikacie, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące. Łączna liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju to 23 686 osób. 1 064 pacjentów zmarło od początku pojawienia się SARS-COV-2 w Polsce.

Czytaj także:

Brazylia wyprzedziła Francję pod względem liczby zgonów na koronawirusaCzytaj także:

Premier Rumunii zapłacił karę za złamanie restrykcji. „Zasady muszą być przestrzegane przez wszystkich”