Wszyscy uczniowie będą mieli podwyższone oceny? Tak proponuje Rzecznik Praw Dziecka

Wszystko wskazuje na to, że uczniowie już nie wrócą do szkół w tym roku szkolnym. – Myślę, że temat edukacji, takiej, którą pamiętamy do marca nie wchodzi już grę. Zaczyna się etap podsumowań, rad pedagogicznych – ocenił Mikołaj Pawlak na antenie Radia Zet. Rzecznik Praw Dziecka zaapelował również o złagodzenie konsekwencji, jakie uczniowie muszą ponosić w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej. – Na radach pedagogicznych do tych arytmetycznych wyników, które wychodzą z ocen jednostkowych, sprawdzianów, klasówek po prostu zróbmy „plus jeden”. Proszę o to, by oceny dla wszystkich uczniów w Polsce, były „plus jeden”, od Rzecznika Praw Dziecka i od was, drodzy nauczyciele, żeby wszyscy mieli promocję do następnej klasy, żeby we wrześniu, gdy zaczniemy nowy rok, wszyscy mogli zacząć z czystą kartą i dobrymi humorami – powiedział Pawlak.

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka ostatnie trzy miesiące nie powinny być „podstawą do tego, by któryś uczeń miał problemy z promocją” . – Prośba – „plus jeden” w ocenianiu i wszyscy we wrześniu, mam nadzieję, nadrobimy ten stracony czas podkreślił.

