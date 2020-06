Prof. Simon o otwarciu stadionów i sal weselnych: Nie rozumiem tej decyzji

Prof. Krzysztof Simon pojawił się na antenie TVN24, gdzie mówił o tym, że koronawirus jest „zaraźliwy i dość młody, a więc łatwo się szerzy” . – Wiemy też mniej więcej, ile mamy przypadków. To jest nieprawda, że 22 tys., bo to są te wyłapane przez nas klinicznie objawowe (...) czyli trzeba liczyć 80-100 tys. przypadków, które przebyło czy ma wirus w jakiś sposób – ocenił dolnośląski konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych oraz ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Ekspert odniósł się także do czwartego etapu odmrażania gospodarki, w tym planów wpuszczenia kibiców na stadiony jeszcze w czerwcu, czy zezwolenie na organizację wesel do 150 osób. – Zupełnie nie rozumiem decyzji – tu się narażam kibicom – otwarcia stadionów. Przypomnę: stadiony były przyczyną gigantycznej epidemii we Włoszech. Nie bardzo rozumiem koncentracji ludzi w jednym miejscu, jakim są kościoły. Wiem, że ludzie się modlą, ale mogą to robić na zewnątrz. A to była przyczyna gigantycznej epidemii w Korei Południowej, wyszła właśnie z kościołów – stwierdził prof. Simon dodając, że niezrozumiałe jest dla niego także zezwolenie na organizację wesel. Jego zdaniem w takich przyjęciach powinny brać udział tylko osoby poniżej 50. roku życia. Starsi z kolei mogliby pojawiać się na weselach, ale tylko w maseczkach i powinni po pewnym czasie wyjść z zamkniętego pomieszczenia.

„Epidemia jest, była i będzie”

Gość TVN24 stwierdził, że obecny sposób na walkę z COVID-19 nie różni się w Polsce tym, co stosowano w marcu. – Epidemia jest, była i będzie. Dopóki nie będzie szczepionek i odpowiednich leków, będziemy się z nią borykać w mniejszym lub większym stopniu – podkreślił. Prof. Simon wyraził jednocześnie obawę o to, że część osób zbagatelizuje problem stwierdzając, że z powodu młodego wieku oraz braku chorób problem ich nie dotyczy. – Boję się, że taka osoba nie będzie utrzymywać bezpiecznego dystansu, nie będzie myła rąk, będzie wchodzić do sklepu według własnego widzimisię, nie będzie używać masek w pomieszczeniach zamkniętych. Może dla nich to jest OK, ale dla osób, które są podatne, jest to skrajnie niebezpieczne – dodał.

