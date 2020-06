Duda i Morawiecki poszli na piwo. Te MEMY to najlepszy komentarz

„Co to zdjęcie mówi nam o przywódcach naszego narodu: prezydencie Andrzeju Dudzie i premierze Mateuszu Morawieckim? Że współpraca to skała, na której będziemy budowali szczęście naszego narodu! Niech Bóg ma Was, Panowie, w swojej opiece!” – czytamy na twitterowym koncie PiS Lubelskie, gdzie dołączono zdjęcie polityków pijących piwo. Drugie zdjęcie zamieścił Tomasz Rzymkowski, a Duda i Morawiecki wznosili na nim toast. Internautom nie umknął fakt, że prezydent i premier prawdopodobnie pili piwo z sokiem.

Wizyta na Mierzei Wiślanej

– Chcemy nadal realizować wielkie inwestycje, a nie z nich rezygnować, bo to właśnie one są siłą napędową gospodarki – powiedział Andrzej Duda, który razem z premierem i szefem MGMiŻŚ zwiedził teren inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej. Prezydent podkreślił, że inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy kanał żeglugowy dają miejsca pracy. – Teraz, kiedy są realizowane, choćby tylko tutaj, na tej budowie, pracuje 50 polskich firm, przywożąc codziennie swoich pracowników – dodał.

Zdaniem głowy państwa kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej „ma na celu wzmacnianie polskiej suwerenności, niezależności i wolności” . – Nie będziemy już musieli prosić Rosjan o możliwość komunikowania się na Zalew Wiślany poprzez Cieśninę Pilawską, tylko będziemy mieli własne przejście, którym sami będziemy dysponowali – podsumował.

