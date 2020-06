Prof. Gut: W Europie są spadki zakażeń koronawirusem, a u nas nie. Coś nam się w kwietniu popsuło

Wirusolog prof. Włodzimierz Gut przyznał w rozmowie z „Polską Times”, że nie mamy gwałtownego wzrostu zachorowań, ale to nie oznacza, że epidemia jest opanowana. – Epidemia opanowana jest wtedy, kiedy liczba chorujących danego dnia mieści się poniżej wartości jeden na milion. Czyli około 30-40 przypadków. Wtedy można powiedzieć, że sytuacja jest opanowana, bo taką liczbę da się kontrolować, otoczenie da się wziąć na kwarantannę – podkreślił. – Można się pocieszać, że mamy jedną z lepszych sytuacji w Europie, bo u nas jest tylko 500, a inni mają powyżej tysiąca. Tylko, że inni mają spadki liczby osób chorujących, a u nas nie ma spadków dziennych, a już powinny być. A nawet, w teorii, to powinny one być mniej więcej od połowy kwietnia. To oznacza, że coś nam się w kwietniu popsuło – stwierdził wirusolog

Dopytywany, co może być problemem, zwrócił uwagę na jedyne środki, które jego zdaniem są skuteczne w walce z koronawirusem. – Jedyne, co naprawdę wpływa na epidemię, to jest trzymanie dystansu, nie gromadzenie się, stosowanie higieny. To jest w zasadzie tyle. Cała reszta to trochę narzędzia pomocnicze – przyznał.

Gut podkreślił w wywiadzie dla „Polski Times”, że to nie wyjścia z domu są problemem, ale zachowanie społecznego dystansu. – J eżeli na ulicy jest określona liczba osób w odpowiednim dystansie, to nie stanowi to żadnego zagrożenia. Wiemy, że powinniśmy się trzymać od innych mniej więcej powyżej dwóch metrów – przyznał. – Jak się zaczynamy gromadzić, to niezależnie od tego, jaki jest powód gromadzenia, jakie miejsce, czy to będzie plaża, czy spotkanie towarzyskie, to nie ma większego znaczenia; podejmujemy określone ryzyko. Przy odpowiedniej liczbie spotkań będzie problem, dlatego, że w którymś z tych spotkań znajdzie się osoba zakażająca – dodał.