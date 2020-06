Nowa rola Kurskiego w zarządzie TVP. Ma nadzorować informacje, publicystykę i TVP Sport

22 maja w głosowaniu korespondencyjnym Jacek Kurski został ponownie powołany do zarządu TVP. Okazało się jednak, że to działanie było sprzeczne ze statutem TVP, który określa, ze zarząd może liczyć maksymalnie trzy osoby. W piątek 29 maja z funkcji członka zarządu Telewizji Polskiej złożyła Marzena Paczuska, która miała być do tego namawiana od kilku dni.

Jak informuje portal „Wirtualne Media”, kilka godzin później przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zarządził głosowanie korespondencyjne nad trzema uchwałami, z których jedna potwierdzała, że zarząd TVP liczy trzy osoby, druga uchylała decyzje o powołaniu Kurskiego na czwartego członka zarządu spółki, a trzecia ponownie powoływała go do zarządu w miejsce Paczuskiej.

Jak nieoficjalnie ustalił portal „Wirtualne Media”, czasowe oddelegowanie Macieja Łopińskiego jako p.o. prezesa TVP ma zostać przedłużone do wyborów prezydenckich (według aktualnie obowiązującej uchwały Łopiński ma pełnić tę funkcję do 10 czerwca). Jacek Kurski ma obecnie zająć się nadzorowaniem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i TVP Sport.

Z informacji portalu wynika również, do czasu wyborów nie będzie również stacjonarnego posiedzenia Rady Mediów Narodowych, która decyduje o odwoływaniu i powoływaniu władz mediów publicznych.

Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa TVP

„10 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki TVP S.A. zawiesiła w czynnościach, na okres 3 miesięcy, panią Marzenę Paczuską-Tętnik, Członka Zarządu Spółki. Na miejsce odwołanego w dniu 09.03.2020 dotychczasowego Prezesa Zarządu Jacka Kurskiego, Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała pana Macieja Łopińskiego, jako pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu”– przekazano w komunikacie opublikowanym przez Centrum Informacji TVP. Jak się później okazało Jacek Kurski objął wówczas funkcję doradcy zarządu TVP.

Jeszcze przed zakończeniem prezesury, Jacek Kurski zwrócił się do Andrzeja Dudy. – Panie prezydencie, jeśli Pan sobie tego życzy, a jest to warunkiem podpisania ustawy gwarantującej mediom publicznym prawie 2 mld złotych z koniecznej rekompensaty, to jestem do pana dyspozycji. Nie muszę być prezesem Telewizji Polskiej, dla mnie ważne jest to, żeby media miały finansowanie – powiedział Kurski w wywiadzie wyemitowanym na początku marca na antenie TVP.