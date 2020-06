Uczniowie będą mieli podwyższone oceny? Minister edukacji komentuje

Przypomnijmy, rzecznik Praw Dziecka na antenie Radia Zet zaapelował o złagodzenie konsekwencji, jakie uczniowie muszą ponosić w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej. – Na radach pedagogicznych do tych arytmetycznych wyników, które wychodzą z ocen jednostkowych, sprawdzianów, klasówek po prostu zróbmy „plus jeden”. Proszę o to, by oceny dla wszystkich uczniów w Polsce, były „plus jeden”, od Rzecznika Praw Dziecka i od was, drodzy nauczyciele, żeby wszyscy mieli promocję do następnej klasy, żeby we wrześniu, gdy zaczniemy nowy rok, wszyscy mogli zacząć z czystą kartą i dobrymi humorami – powiedział Pawlak.

Minister przeciwny

Co na to Dariusz Piontkowski? – Apeluję do nauczycieli o to, żeby wystawiali sprawiedliwe, obiektywne oceny. Pamiętam jak sam uczyłem, to był jeden z najważniejszych postulatów uczniów: żeby oceny były wystawiane sprawiedliwie – podkreślił na antenie RMF FM.

Podczas rozmowy poruszono również temat koloni letnich. – Miejmy nadzieję, że tak jak w codziennym życiu wyjście do sklepu, wyjście na ulicę nie powoduje, że każdy z nas się zaraża, to tak samo wydaje się, że absolutnie wyjście na wycieczkę, wyjazd na kolonie nie będzie groźny, bo nie każdy od razu będzie zarażony – podkreślił Piontkowski. Dodał, że obecnie „ministerstwo infrastruktury pracuje nad ewentualnym zluzowaniem obostrzeń” dotyczących koloni i wyjazdów zbiorowych na obozy.

Nauka zdalna do konca roku

Dariusz Piontkowski potwierdził podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że przed wakacjami uczniowie nie wrócą do szkół. Przekazał także, jak będzie wyglądała organizacja zajęć podczas matur, które ruszają 8 czerwca oraz egzaminu ósmoklasisty, który zaplanowano na 16 czerwca. – W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało, co powoduje że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach – przekazał szef MEN. – Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku – dodał cytowany przez RMF FM.