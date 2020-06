Wałęsa dostaje „tylko” 6 tys. emerytury, więc szuka pracy. Pojawiła się pierwsza oferta

Na szczerą wypowiedź Lecha Wałęsy odpowiedziała Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług zapraszając byłego prezydenta „do współpracy w działaniach na rzecz obrony polskiego kupiectwa w aktualnej sytuacji rynkowej” . „Niezwykle pozytywne dokonania Pana Prezydenta na przestrzeni kilkudziesięciu lat i otwartość na współdziałanie z wieloma środowiskami życia społeczno-gospodarczego skłoniły władze Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług do złożenia Panu Prezydentowi propozycji objęcia funkcji Dyrektora (Doradcy) w Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług” – czytamy w komunikacie jednej z najstarszych organizacji kupieckich, która – jak sama deklaruje – „jest otwarta na podjęcie nowych wyzwań” .

6 tys. to za mało

– Mam 6 tys. zł prezydenckiej emerytury i za tyle nie dam rady się utrzymać, bo moja żona Danuta wydaje 7 tysięcy miesięcznie. Muszę zarobić przecież na utrzymanie siebie i żony. A za friko robił nie będę przecież, ja już za friko robiłem przed 1989 rokiem – tłumaczył Lech Wałęsa. – Mam dużą rodzinę, dużo wnuków, dzieci. Rozdaję im pieniądze, a jaki mam wybór? Gnębią moją rodzinę przecież – mówił w połowie marca były prezydent.

W majowej rozmowie z „Faktem” Wałęsa po raz kolejny przyznał, że z powodu pandemii koronawirusa ucierpiał finansowo. – Tęsknię za wyjazdami, bo mi pomagały dokładać do chlebka. Miałem strasznie dużo kontraktów, naprawdę dobrych i to mi wyrównywało braki wszelkie. A dzisiaj to odpadło, więc myślę nad jakąś pracą w nadgodzinach – powiedział były prezydent. – Ile takich spotkań i wykładów straciliśmy? Na pewno kilka, a nawet kilkanaście w miesiącu. Jak jesteśmy w Stanach, to tam spotkania są co drugi dzień, a spędzamy tam miesiąc, więc łatwo można policzyć, jak to wygląda. Ale nie tylko pan prezydent ponosi tego typu straty, bo takich osób czy takich firm są setki tysięcy – dodał Marek Kaczmar, asystent Wałęsy.

Lech Wałęsa stwierdził, że mógłby uczyć innych i udzielać porad. – Ja jestem od traktora do internetu. Całe życie różnie pracowałem. I byłem elektrykiem, i mechanikiem i działaczem związkowym, i prezydentem, mam szeroki wachlarz możliwości – wyjaśnił.

