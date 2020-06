„Grożenie śmiercią i użyciem broni”. Łukasz Szumowski otrzymuje groźby

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, minister zdrowia Łukasz Szumowski od kilku dni dostaje groźby, które są wysyłane pocztą elektroniczną na służbową skrzynkę oraz na prywatny numer telefonu. Ich treść jest na tyle poważna, że szef resortu spraw wewnętrznych zdecydował o przyznaniu ministrowi zdrowia ochrony – przekazała wspomniana rozgłośnia. Wiadomości kierowane do ministra zdrowia mają obejmować m.in. „grożenie śmiercią i użyciem broni”. Jak informuje RMF FM, funkcjonariusze SOP mają zacząć chronić ministra Szumowskiego od środy 3 czerwca.

Jarosław Gowin wciąż z ochroną SOP



We wtorek 2 czerwca w rozmowie z Wirtualną Polską Jarosław Gowin potwierdził, że otrzymuje groźby. – Rzeczywiście po tym, jak ustąpiłem ze stanowiska wicepremiera, zacząłem otrzymywać groźby. Odpowiednie służby je sprawdziły i uznały, że są one na tyle poważne, że zapadła decyzja, by przedłużyć mi ochronę – powiedział w programie „Tłit”. – Ochrona polega na tym, że poruszam się samochodami w towarzystwie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa – stwierdził lider Porozumienia i dodał, że „mówiąc szczerze nie ma wyjazdów prywatnych, przez cały czas pracuje”. – Ochrona dotyczy całego okresu, kiedy przebywam w przestrzeni publicznej – precyzował polityk. Jarosław Gowin odszedł z rządu na początku kwietnia, a limuzyna z ochroną SOP formalnie przysługiwała mu do początku maja – podaje Wirtualna Polska.