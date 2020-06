Spięcie Sikorskiego z Ogórek. „Klauzula sumienia nie pozwala mi oglądać tej szczujni”

Radosław Sikorski był gościem audycji w Radiu PiK, którą prowadziła Magdalena Ogórek. Pytany o to, jakim prezydentem byłby Rafał Trzaskowski, był szef MSZ przypomniał, że prezydent stolicy w przeszłości był europosłem i doskonale poradziłby sobie na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim w kontaktach z Unią Europejską. – Polska powinna być w grupie trzymającej władzę w Unii Europejskiej, a nie być pod pręgierzem grożących nam sankcji, do których doprowadził prezydent Duda i PiS. Dochodzi do szczucia" UE w programach telewizyjnych, również tych z pani udziałem. Trudno być przywódcą, jeżeli non stop się szczuje na to, czym chce się przewodzić – mówił Sikorski. – Proszę obejrzeć chociaż jeden z moich programów, tam na pewno szczucia na Unię Europejską pan nie uświadczy – odpowiedziała dziennikarka TVP.

– Klauzula sumienia nie pozwala mi oglądać tej szczujni, którą stała się Telewizja Polska. Andrzej Duda dał dwa miliardy na partyjną telewizję, zamiast na służbę zdrowia. Wrócił Jacek Kurski i teraz będzie turbodoładowanie tej propagandy, którą codziennie uprawiacie. Jacek Kurski jest znany z najbardziej cynicznych, chamskich i brutalnych zachowań w polityce – ripostował europoseł.

W dalszej części audycji polityk wspomniał o wyborach prezydenckich z 2015 roku, w których Magdalena Ogórek startowała jako kandydatka SLD. – Byłam kandydatem niezależnym wspieranym przez SLD – powiedziała dziennikarka. – Leszek Miller uważa panią za swoją pomyłkę wychowawczą – odpowiedział były szef MSZ.