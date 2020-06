Kina i teatry będą zbierać dane widzów? Resort kultury przekazał wytyczne

„Zdajemy sobie sprawę, że najbliższe tygodnie w tych instytucjach będą kluczowe pod względem rozpoznania nastrojów wśród publiczności. Jej powrót na widownię będzie z pewnością stopniowy i ważne będzie przede wszystkim budowanie zaufania. Dlatego dyrektorzy i pracownicy instytucji mają przed sobą ważne zadanie polegające na odpowiedniej komunikacji z widzami i stworzeniu przestrzeni spełniającej warunki bezpieczeństwa sanitarnego” – podkreśla resort.

„Udostępniamy dzisiaj zestaw wytycznych, które są kolejnym, bardziej precyzyjnym, zapisem wskazówek, pozwalającym zbudować właśnie takie miejsca. Kluczowym elementem jest dostosowanie możliwości danej instytucji kultury do wytycznych opracowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego – i tu podtrzymujemy rekomendację dotyczącą konsultacji z lokalnymi inspektoratami sanitarnymi” – dodają autorzy komunikatu.

Pracownicy danej instytucji oraz widzowie powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na seans, a pozostać w domu. Udział widzów w seansie lub spektaklu jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania przez nich ust i nosa oraz udostępnienia widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

Zalecenia MKiDN dotyczą m.in. organizacji seansów, oraz sposobu wchodzenia i wychodzenia widzów z obiektu z zachowaniem wymaganych odstępów.

Wytyczne dot. pracy artystów scenicznych

Artyści sceniczni zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia na temat stanu zdrowia w momencie przystąpienia do pracy. MKiDN zaleca przygotowanie w pierwszej kolejności wydarzeń artystycznych w kameralnej obsadzie, z uwzględnieniem możliwości przeprowadzenia prób w dużych salach z zachowaniem wymaganego dystansu. Resort proponuje adaptację spektakli repertuarowych oraz programów koncertowych na potrzeby pokazów i koncertów plenerowych (gdy ich organizacja będzie możliwa) oraz ograniczenia składu orkiestry. Jeżeli chodzi o aktorów to zalecane jest „przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z dostosowaniem odległości 1,5 metra pomiędzy występującymi tam, gdzie będzie to możliwe”. Po zdjęciu kostium powinien być włożony do worka foliowego, oznaczonego imieniem i nazwiskiem danego artysty, a następnie oddany do pralni.

Zbieranie danych osobowych widzów?



Resort zaleca zbieranie danych osobowych widzów, umożliwiając łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Dane takie powinny być przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.

Szczegółowe wytyczne dla kin oraz dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/. (PAP)

