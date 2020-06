Czarzasty: Kler w Polsce to dobrze zorganizowana mafia, z którą trzeba zrobić porządek

Szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówił w rozmowie z Tomaszem Sekielskim o komisji ds. pedofilii. Zdaniem polityka, jeśli zasiądą w niej wyłącznie przedstawiciele wybrani przez PiS lub związani z partią rządzącą, żadna ze spraw dotyczących molestowania nieletnich przez duchownych nie zostanie wyjaśniona. – Z jednej strony państwo daje kościołowi dwie rzeczy: niewyobrażalną kasę i bezkarność wobec mafii pedofilskiej i tego, co się dzieje wśród kleru. W zamian za to kler daje PiS-owi głosy na kazaniach. To jest układ, który będzie trwał do czasu, gdy PiS będzie rządził. To układ nierozerwalny. Tego się nie da rozerwać. Trzeba to pogonić, gdy będzie inny układ w parlamencie – powiedział polityk.

Poseł Lewicy podkreślił, że w przypadku, „gdy nauczyciel jest pedofilem i zostanie złapany, to go ze szkoły przenoszą do więzienia, ale jak ksiądz jest pedofilem i go złapią, to zostaje przeniesiony na inne łowisko – tzn. do innej parafii”. – Lewica nigdy nie była przeciwko wierze i wiernym. Wywalimy w powietrze fundusz kościelny. Kościół nie płaci cła, ma zryczałtowane podatki. Tłuste chłopy, obiboki płacą podatki na tym poziomie. Religia w szkołach, brak kas fiskalnych, zarządzanie cmentarzami... to wszystko przed nami i cieszę się, że mam to przed sobą – komentował Włodzimierz Czarzasty.