Uwaga! TVN: Pobicia i groźby. Przez byłych partnerów życie matki trójki dzieci zamieniło się w koszmar

„Po raz pierwszy uderzył mnie w urodziny”

Wszystko zaczęło się w 2010 roku. Pani Agnieszka na jednym z portali społecznościowych poznała przyszłego ojca swojej córki. – Był szarmancki i miły. Do tego przystojny. Na początku wszystko było w porządku, tak przynajmniej mi się wydawało – wspomina.

– Po raz pierwszy uderzył mnie w dzień moich urodzin. Wiedziałam, że jestem w ciąży. Uderzył mnie za nic. Za to, że dobrze nie posprzątałam mieszkania. Po dwóch miesiącach znowu mnie uderzył. To było przy jego mamie. Był nietrzeźwy. Powiedział, że pokaże mi jak żołnierz bije. Połamał mi obojczyk – mówi zrozpaczona kobieta.

Pani Agnieszka przyznaje jednak, że wówczas broniła partnera. – Byłam wtedy między piątym, a siódmym miesiącem ciąży, dokładnie nie pamiętam. Byłam głupia i kryłam go. Wierzyłam, że coś się zmieni. On pił, za parę dni wracał i przepraszał. To było błędne koło. W końcu powiedziałam dosyć. Powiedziałam, że tak nie może być, że tego już nie wytrzymam, wyrzuciłam go. Powiedział, że mnie zniszczy przez dziecko. I faktycznie mu się to udaje. Uderzył mnie w czuły punkt, czyli dzieci.

Po czterech latach nieudanego związku kobieta zdecydowała się rozstać z ojcem swojej córki, ale dopiero wtedy, jak twierdzi, jej życie stało się prawdziwym koszmarem.

– Wysyła mi wyzwiska. Pisze, że pójdę do więzienia, że mnie zamknie, zniszczy. Tego jest dużo. On to robi chyba dlatego, że go zostawiłam – zastanawia się.

Nowe otwarcie

Po rozstaniu z ojcem dziewczynki pani Agnieszka nie poddała się. Poznała nowego partnera. Nawet nie podejrzewała, że znajomość stanie się przyczyną kolejnych problemów.

– Mamy wspólnych znajomych, moja mama była motorniczą, a on również jest motorniczym. Jakoś się przez znajomych zgadaliśmy. Po dwóch latach związku pojawił się mój syn Maksymilian. Od tego momentu zaczęło się piekło. – Pomyślał, że jak jest dziecko, to może się ujawnić. Zaczęło się od fantazji seksualnych. Że mam w trójkącie sypiać z dwoma mężczyznami. Musiałam robić rzeczy seksualne, których nie chciałam. Był agresywny – podkreśla kobieta.