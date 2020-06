Grzegorz Schetyna: Jestem lojalny wobec PO

Prowadzący rozmowę Robert Mazurek przywołał jedną z wypowiedzi Grzegorza Schetyny, który jeszcze po 10 maja twierdził, że Platforma Obywatelska nie będzie zmieniała kandydata na prezydenta kraju. Na pytanie dziennikarza, dlaczego był nielojalny wobec swojego ugrupowania „torpedując kandydaturę” Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, polityk odpowiedział jednoznacznie: „Jestem lojalny wobec PO. To partia, którą zakładałem”.

Jednym z tematów wywiadu było również zbieranie podpisów poparcia dla kandydatury Rafała Trzaskowskiego. – Zaczniemy zbierać podpisy, kiedy zostanie ogłoszony termin wyborów i dowiemy się do kiedy podpisy trzeba będzie złożyć. Czekamy na decyzję pani Witek – przekazał Schetyna dodając, że działacze są już gotowi do zainicjowania akcji zbierania podpisów.

Były przewodniczący PO odniósł się także do przekopu Mierzei Wiślanej stwierdzając, że to, co widzimy przy tej inwestycji to „kabaret”. – Jest prowadzony bez pozwoleń, bez zgód środowiskowych, jest absurdem politycznym – ocenił polityk.

