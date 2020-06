Wakacje 2020? Wiceminister zdrowia: Nie tylko w Polsce

Zapytany w Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma-Dziewiąta, czy resort zdrowia będzie zalecał zniesienie obowiązkowej kwarantanny po powrocie do kraju z wakacji, Kraska odparł: „jeżeli nie będzie uzasadnionych przyczyn, objawów chorobowych, to myślę, że tej kwarantanny nie będzie” . – To są decyzje, które podejmujemy z tygodnia na tydzień, w zależności od sytuacji epidemicznej – zaznaczył.

Wiceminister zauważył również, że dostępność krajów zmienia się z dnia na dzień, a sytuacja w różnych państwach jest różnie postrzegana. Wyraził też nadzieję, że „w najbliższych tygodniach świat się otworzy” , a wątpliwości związane z ograniczeniami turystycznymi zostaną rozwiane.

Z najnowszych danych MZ wynika, że łączna liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 24 tys. 395 osób, z czego 1092 osoby zmarły, a 11 726 wyzdrowiało.

Autor: Dorota Stelmaszczyk

