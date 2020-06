Uwaga! TVN: Młodzi bezdomni – niewidzialni dla systemu. „Spałam w lesie przez tydzień”

Młodzi bezdomni są niemal niezauważani przez społeczeństwo. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w wieku 18-25 lat prawie 800 osób nie ma domu. Organizacje pozarządowe alarmują, że jest ich znacznie więcej. – Spałam w lesie przez tydzień. Wyszłam z ośrodka, moja babka nie przyjęła mnie pod swój dach. Nie miałam, gdzie mieszkać. Później dostałam pomoc od obcej osoby. Nie mam rodziców i rodziny – mówi Anna.

– Młodym ludziom często udaje się koczować od znajomego do znajomego. Część osób śpi na klatkach i w autobusach. Ale to są osoby bezdomne, które nie mają pewności, że będą miały następny nocleg. Młodzież bardzo niechętnie korzysta z systemowej pomocy w postaci noclegowni, czy schronisk dla bezdomnych. Dlatego są nieuchwytni – mówi Agnieszka Sikora z Fundacji „po DRUGIE”.

W warszawskim schronisku „Dom na Targowej” młode osoby pojawiają się rzadko. – Natomiast są przez nas zapamiętywani z tego powodu, że praca z nimi jest o wiele trudniejsza w każdej sytuacji. Począwszy od nauki wysłania listu – zaadresowania, naklejenia znaczka i drogi na pocztę. Każdy element powinien być omawiany i ćwiczony i dopiero wtedy ewentualnie wykonany, najlepiej w towarzystwie asystenta – mówi Agnieszka Rytel, kierownik schroniska.

Jak znaleźli się na ulicy? Większość osób w kryzysie bezdomności ma zaburzenia osobowości. Ale w Polsce to problem niedostrzegalny. – Zrozumiałem, że jestem bezdomny dopiero jak trafiłem do fundacji „po DRUGIE”. Uświadomiono mi to. Zostałem wyrzucony z rodzinnego mieszkania. Mojej matki nie znam, babcia czasami pokazywała mi ją na zdjęciach, a właściwie na jednym zdjęciu. Matka zostawiła mnie, kiedy miałem trzy miesiące. To było pod sklepem, w środku zimy. Tak po prostu, gdzieś sobie poszła. Znaleźli mnie dziadkowie i zaopiekowali się mną. Ojca znałem do 8 roku życia. Potem się rozpił. Poszedł do wojska i od tamtej pory w ogóle go nie widziałem – opowiada Patryk.