Podczas obrad przyczepił sobie przepychacz do sedesu do czoła. „Radnych odwiedził jednorożec”

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej radni mieli omówić kilka istotnych kwestii, w tym absolutorium dla prezydenta Konrada Kröniga. Pierwsze problemy pojawiły się już w trakcie prac komisji, które miały odbyć się online. Okazało się, że ich przeprowadzenie nie jest możliwe ze względu na słabą jakość połączenia internetowego. Również sama sesja Rady Miasta nie doszła do skutku, co Mikołaj Kwaśniak z PO postanowił skomentować w osobliwy sposób.

Jednorożec

Podczas próby przeprowadzenia obrad przerywanej problemami technicznymi radny przyczepił sobie do czoła przedmiot służący do przepychania sedesu. Jak podaje Radio Kielce, chciał tym samym wyrazić dezaprobatę wokół innych członków Rady, którym nie udało się nawiązać połączenia. – Znudzonych radnych odwiedził jednorożec wraz z jeźdźcem. Z uśmiechem na twarzach, z radością widziałem, jak sytuacja rozbawiła kolegów z koalicji, którzy mieli okazję to widzieć – komentował w rozmowie z rozgłośnią.

Do Kwaśniaka dotarli także dziennikarze echodnia.eu. – Cóż, jestem kontrowersyjny. Kupiłem sobie upragnioną przepychaczkę, bo dotąd pożyczałem od sąsiadki. I chciałem się nią pochwalić. Mój skecz proszę uznać za komentarz do zachowania radnych, którzy nie potrafili sobie przygotować stanowisk do sesji online – powiedział radny, który ma na swoim koncie występu w kabarecie „Weźrzesz”.

Co na to inni radni?

Tłumaczenia radnego PO najwyraźniej nie przekonują innych członków Rady Miasta. – Niektórzy radni nie potrafią się zachować. Ocenę tego, co zrobił, pozostawiam mieszkańcom – przekazał w rozmowie z echodnia.eu radny opozycji Konrad Wikarjusz. Z kolei koalicyjny kolega Kwaśniaka Bogusław Ciak stwierdził, że takie zachowanie pewnie rozbawiłoby go, gdyby razem z radnym PO przebywał na grillu. – Ale miejsce na taki żart było nieodpowiednie. Cóż, to dorosły człowiek i sam pracuje na swoją opinię – dodał.