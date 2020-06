NA ŻYWO: Mateusz Morawiecki prosi Sejm o wotum zaufania dla rządu

13:11 Elżbieta Witek zarządziła przerwę do 13:20. 13:06 - Spójrzmy w oczy Polsce i Polakom. Chcemy powiedzieć: Mimo kryzysu, mimo kłamstw, które padają z tamtej strony (opozycji - przyp.red), chcemy prowadzić Polskę ku lepszym celom - powiedział Mateusz Morawiecki. - Proszę Wysoką Izbę o udzielenie wotum zaufania - podsumował. 13:05 - Potrzebujemy spokoju, by przezwyciężyć wszystkie patologie, które się szerzą - podkreślił Mateusz Morawiecki. - Poradziliśmy sobie całkiem nieźle z epidemią koronawirusa. Dzisiaj musimy poradzić sobie z pandemią politycznej nieodpowiedzialności - dodawał. 13:04 Zdaniem premiera ostatnie miesiące przyniosły zagrożenie dla wszystkiego, co naszemu państwu udało się osiągnąć przez ostatnie 30 lat. Dodał, że obecnie potrzebujemy jedności i stałości oraz sprawiedliwego dzielenia dóbr. 13:03 - Mamy ambicję, by Polska była państwem coraz więcej znaczącym na świecie. Te wybory dzisiaj się rozstrzygają - zaznaczył szef rządu. 13:02 - Z tej mównicy równo 28 lat temu pan premier Jan Olszewski zadał znamienne pytanie: Czyja ma być Polska? - przypomniał Mateusz Morawiecki dodając, że dzisiaj to pytanie nie tylko jest aktualne, ale dzisiaj się rozstrzyga. - Czy ta Polska ma być Polską elit, czy wszystkich Polaków? - kontynuował. 13:01 Minister edukacji przywołał z kolei wypowiedź premiera o językach:



twitter.com 13:00 Zdaniem posła Lewicy premier prowadzi agitację na rzecz obecnego prezydenta:



twitter.com 12:59 - Dzisiaj grozi nam inna choroba. Nazwałbym ją immobilizmem, czyli groźbą pewnego klinczu, paraliżu - powiedział premier dodając, że chodzi mu o klincz między władzami w państwie. 12:59 - W latach przed 2015 rokiem Polska chorowała na chorobę, którą Jarosław Kaczyński określił "imposybilizmem". Nic się nie udawało - stwierdził szef rządu. Dodał, że ówczesnemu rządowi nie udawało się rozwiązywać problemów bezrobotnych czy rolników. 12:57 Premier zaapelował do posłów o to, by sprawdzali w swoich okręgach, jak samorządowcy wykorzystują środki z budżetu państwa. Chodzi tutaj o pieniądze na ratowanie przedsiębiorstw. 12:56 Zdaniem premiera "walka w Brukseli jest na trudnym ringu". - Ale nie boimy się, walczymy skutecznie o interesy Polski właśnie po to, by powiedzieć Polakom, że wywalczyliśmy to, co się dało - powiedział Mateusz Morawiecki. 12:55 - Dbajcie o interes Polski, gdziekolwiek jesteście. Możemy spierać się we własnym gronie, ale nie szkodźcie naszym interesom za granicą - zaapelował premier do opozycji. 12:52 Równolegle do trwającego wystąpienia Mateusz Morawieckiego, Kancelaria Premiera publikuje grafiki z osiągnięciami rządu:



twitter.com 12:51 - Dajemy pomoc dużym i małym miastom, bo nasz model gospodarczy to model zrównoważony. Na taki umówiliśmy się z Polakom - mówił premier. 12:50 Mateusz Morawiecki dużo uwagi poświęcił inwestycjom podejmowanym przez rząd. - To inwestycje zarówno w szkoły i żłobki, jak i drogi czy koleje - powiedział premier. 12:48 Posłance Nowoczesnej najwyraźniej nie podoba się wystąpienie premiera:



twitter.com 12:47 - W ostatnich latach wszystkie państwa, a w ostatnich tygodniach cała Europa Zachodnia rozpoczyna plany inwestycyjne takie, jakie wymyślił Andrzej Duda - stwierdził premier. 12:47 - Chcę bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi. To z inspiracji Andrzeja Dudy, jego planów i wizji rozwoju, zrodził się wielki program inwestycyjny - powiedział Mateusz Morawiecki. 12:45 Szef rządu mówił też o "katastroficznych wizjach" opozycji w obszarze gospodarki. Przywołał wypowiedzi Borysa Budki na temat programu 500 plus, który miał zakończyć się katastrofą dla budżetu. 12:43 twitter.com 12:42 Premier zaznaczył, że działania rządu są prowadzone po to, by "polscy pracownicy mogli spać spokojnie". - Robimy to po setkach wideokonferencji z pracownikami, związkami zawodowymi, przedsiębiorcami - dodał. 12:40 Szef rządu zaznaczył, że PO ma "plan Rabieja-Trzaskowskiego", który jest "planem ataku na rodziny". - My doprowadzimy do tego, że dzieci będą chronione przed waszymi różnymi ideologicznymi eksperymentami - dodał. 12:37 - Platforma Obywatelska na pewno byłaby odporna na wasze wołania o pomoc, o tarczę, o pakiety stymulacyjne - podkreślił Mateusz Morawiecki nawiązując do rządów PO-PSL. 12:35 - Mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Proponujemy nowe rozwiązania w obszarach służby zdrowia i gospodarki - powiedział premier. 12:34 Mateusz Morawiecki mówił o "eksperymencie dla ludzi o stalowych nerwach". Przywołał epidemię świńskiej grypy, podczas której odnotowywano tysiące zachorowań. - Rada ówczesnej minister zdrowia Ewy Kopacz była mniej więcej taka: Nic nie róbcie, cieszcie się wiosną - powiedział premier. 12:33 twitter.com 12:32 - Jakie rady miała opozycja? - pyta retorycznie premier przypominając, że opozycja proponowała "testowanie wszystkich" pod kątem obecności koronawirusa. Zdaniem szefa rządu takie rady miały "zakłócić porządek walki z koronawirusem". 12:30 Poseł PO przypomniał afery przypisywane członkom Zjednoczonej Prawicy:



twitter.com 12:29 Mateusz Morawiecki zwracając się do opozycji zachęcił do przyjrzenia się dramatycznej sytuacji na zachodzie Europy czy chociażby w Brazylii. Podkreślił, że w Polsce nie doszło do tak dramatycznej sytuacji dzięki "skutecznej polityce rządu Zjednoczonej Prawicy oraz Łukasza Szumowskiego". 12:28 - Odnieśliśmy ogromny sukces w walce z koronawirusem - podkreślił szef rządu. 12:27 Teraz Mateusz Morawiecki będzie mówił o pandemii koronawirusa. - W tym czasie musieliśmy podejmować decyzje czasami z minuty na minutę - podkreślił. - Postępowaliśmy błyskawicznie. Jak najszybciej zamknęliśmy granice, odwołaliśmy imprezy masowe - dodawał. 12:25 twitter.com 12:24 Premier przypomniał również o programach społecznych takich jak 500 plus, obniżenie wieku emerytalnego czy zerowy podatek dla młodych. 12:23 - Bezrobocie spadło do drugiego najniższego w Unii Europejskiej - powiedział Mateusz Morawiecki wyliczając zasługi swojego rządu. Przywołał także wzrost PKB oraz podwyższenie pensji minimalnej. 12:22 Na Sali Posiedzeń obecny jest także Andrzej Duda, co nie umknęło uwadze przedstawicielom opozycji:



twitter.com 12:21 - Sięgnijcie raz na miesiąc do ostatnich wyroków wydawanych przez polskie sądy w zwyczajnych sprawach - zaapelował premier do osób, które mają wątpliwości co do reformy wymiaru sprawiedliwości. Przywołał przy tym zaskakująco niskie wyroki za gwałty czy morderstwa z premedytacją. 12:20 Poseł Lewicy dopytuje, dlaczego zorganizowano wystąpienie szefa rządu:



twitter.com 12:19 Mateusz Morawiecki podkreślił, że ostatnie zmiany w polskiej polityce rozpoczęły się od zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach organizowanych w 2015 roku. Podziękował zarówno prezydentowi, jak i byłej premier Beacie Szydło. 12:19 Są już pierwsze relacje posłów:

twitter.com 12:18 Szef rządu przypomniał, że politycy opozycji wystąpili już z kilkoma wnioskami o wotum nieufności dla ministrów. 12:18 Mateusz Morawiecki poinformował, że w ostatnich dniach rozmawiał z Andrzejem Dudą, który zaproponował "przecięcie festiwalu awantur" oraz poproszenie o wotum zaufania dla rządu. 12:17 Premier podkreślił, że w Europie panuje obecnie kryzys gospodarczy oraz przypomniał, że ludzie na całym świecie drżą o swoje miejsca pracy. - W takim czasie potrzebujemy jedności między władzą wykonawczą a ustawodawczą, między rządem a samorządem - wskazywał. 12:15 Szef rządu rozpoczął od postawienia pytania: "Czego potrzebują dzisiaj Polacy?". - Potrzebują bezpieczeństwa, skuteczności - odpowiedział premier. - Polacy nie potrzebują waszych awantur, jałowych dyskusji, tematów zastępczych - powiedział Mateusz Morawiecki w kierunku polityków opozycji. 12:14 - Na naszych oczach wykuwa się nowy porządek świata. Wiemy doskonale, że to, co dzieje się dzisiaj, będzie miało wpływ na Polskę i na Europę za 5, 10 lat - powiedział premier. 12:13 Elżbieta Witek ogłosiła własnie, że Mateusz Morawiecki poprosił o wotum zaufania dla rządu.

Dlaczego premier prosił o wotum zaufania?

Jak informował Łukasz Mężyk z portalu 300polityka.pl, propozycja Andrzeja Dudy miała paść w trakcie spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Prezydent miał uznać, że potrzebne jest potwierdzenie w oczach Polaków mandatu Zjednoczonej Prawicy do rządzenia w czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Dodatkowym argumentem miały być niedawne liczne wnioski opozycji o wota nieufności wobec poszczególnych ministrów.

Andrzejowi Dudzie miało zależeć, by przed Sejmem premier wystąpił z argumentami i planem dotyczącym walki z koronawirusem, a także radzenia sobie z ekonomicznymi skutkami pandemii. Wniosek o wotum zaufania ma także pomóc zatrzeć wrażenie, jakie zostawił niedawny konflikt miedzy koalicjantami – Jarosławem Kaczyńskim i Jarosławem Gowinem dotyczący terminu i sposobu przeprowadzania wyborów. Przypomnijmy, że zakończył się on rezygnacją szefa Porozumienia ze stanowiska ministra i wymianą wicepremiera na Jadwigę Emilewicz.